https://ria.ru/20220929/senatory-1820273208.html

Сенаторов от ДНР и ЛНР могут назначить в течение 10-15 дней

Сенаторов от ДНР и ЛНР могут назначить в течение 10-15 дней - РИА Новости, 29.09.2022

Сенаторов от ДНР и ЛНР могут назначить в течение 10-15 дней

Сенаторов от Донецкой и Луганской народных республик могут назначить в течение 10-15 дней с момента присоединения регионов к России, в республиках есть... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T11:57

2022-09-29T11:57

2022-09-29T12:41

политика

совет федерации рф

донецкая народная республика

луганская народная республика

сергей цеков

запорожская область

херсонская область

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Сенаторов от Донецкой и Луганской народных республик могут назначить в течение 10-15 дней с момента присоединения регионов к России, в республиках есть избранные, легитимные руководители субъектов, а также сформированы законодательные собрания, заявил РИА Новости в четверг представитель Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков.В республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября прошли референдумы, граждане выступили о вхождении субъектов в состав РФ."Сенаторов от двух субъектов - ДНР и ЛНР - могут назначить быстро, в течение 10-15 дней с момента присоединения республик к России", - сказал парламентарий.Он подчеркнул, что в этих регионах есть избранные главы, сформирована законодательная власть.Сенатор напомнил, что после присоединения Крыма к России он сам получил статус сенатора в течение 10 дней."...От исполнительной власти в Херсонской и Запорожской областей сенаторов могут назначить в течение 10-15 дней", - добавил Цеков.Вместе с тем, он пояснил, что есть вопрос о представительной власти."Если ранее избранные депутаты соберут кворум, они могут назначить своих сенаторов, все может произойти в течение месяца", - добавил парламентарий.Вместе с тем, Цеков не исключил, что на территории областей будут проведены новые выборы депутатов региональных парламентов, и уже затем от них назначены сенаторы.Политик напомнил, что от каждого субъекта в Совет Федерации делегируется по два представителя. Таким образом, с учетом присоединения к России четырех субъектов – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в СФ придут восемь новых сенаторов.

https://ria.ru/20220929/priglasheniya-1820274115.html

https://ria.ru/20220928/donbass-1819841089.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, совет федерации рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей цеков, запорожская область, херсонская область