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Сенаторов от ДНР и ЛНР могут назначить в течение 10-15 дней - РИА Новости, 29.09.2022
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Сенаторов от ДНР и ЛНР могут назначить в течение 10-15 дней
Сенаторов от ДНР и ЛНР могут назначить в течение 10-15 дней - РИА Новости, 29.09.2022
Сенаторов от ДНР и ЛНР могут назначить в течение 10-15 дней
Сенаторов от Донецкой и Луганской народных республик могут назначить в течение 10-15 дней с момента присоединения регионов к России, в республиках есть... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:57
2022-09-29T12:41
политика
совет федерации рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
сергей цеков
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Сенаторов от Донецкой и Луганской народных республик могут назначить в течение 10-15 дней с момента присоединения регионов к России, в республиках есть избранные, легитимные руководители субъектов, а также сформированы законодательные собрания, заявил РИА Новости в четверг представитель Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков.В республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября прошли референдумы, граждане выступили о вхождении субъектов в состав РФ."Сенаторов от двух субъектов - ДНР и ЛНР - могут назначить быстро, в течение 10-15 дней с момента присоединения республик к России", - сказал парламентарий.Он подчеркнул, что в этих регионах есть избранные главы, сформирована законодательная власть.Сенатор напомнил, что после присоединения Крыма к России он сам получил статус сенатора в течение 10 дней."...От исполнительной власти в Херсонской и Запорожской областей сенаторов могут назначить в течение 10-15 дней", - добавил Цеков.Вместе с тем, он пояснил, что есть вопрос о представительной власти."Если ранее избранные депутаты соберут кворум, они могут назначить своих сенаторов, все может произойти в течение месяца", - добавил парламентарий.Вместе с тем, Цеков не исключил, что на территории областей будут проведены новые выборы депутатов региональных парламентов, и уже затем от них назначены сенаторы.Политик напомнил, что от каждого субъекта в Совет Федерации делегируется по два представителя. Таким образом, с учетом присоединения к России четырех субъектов – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в СФ придут восемь новых сенаторов.
https://ria.ru/20220929/priglasheniya-1820274115.html
https://ria.ru/20220928/donbass-1819841089.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
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политика, совет федерации рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей цеков, запорожская область, херсонская область
Политика, Совет Федерации РФ, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Сергей Цеков, Запорожская область, Херсонская область
11:57 29.09.2022 (обновлено: 12:41 29.09.2022)
 
Сенаторов от ДНР и ЛНР могут назначить в течение 10-15 дней

Цеков: сенаторов от ДНР и ЛНР могут назначить в течение 10-15 дней

© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПервое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ
Первое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Сенаторов от Донецкой и Луганской народных республик могут назначить в течение 10-15 дней с момента присоединения регионов к России, в республиках есть избранные, легитимные руководители субъектов, а также сформированы законодательные собрания, заявил РИА Новости в четверг представитель Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков.
В республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября прошли референдумы, граждане выступили о вхождении субъектов в состав РФ.
"Сенаторов от двух субъектов - ДНР и ЛНР - могут назначить быстро, в течение 10-15 дней с момента присоединения республик к России", - сказал парламентарий.
Он подчеркнул, что в этих регионах есть избранные главы, сформирована законодательная власть.
Государственный Исторический музей и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
11:59
Депутатам разослали приглашения на мероприятие с участием Путина в пятницу
Сенатор напомнил, что после присоединения Крыма к России он сам получил статус сенатора в течение 10 дней.
"...От исполнительной власти в Херсонской и Запорожской областей сенаторов могут назначить в течение 10-15 дней", - добавил Цеков.
Вместе с тем, он пояснил, что есть вопрос о представительной власти.
"Если ранее избранные депутаты соберут кворум, они могут назначить своих сенаторов, все может произойти в течение месяца", - добавил парламентарий.
Вместе с тем, Цеков не исключил, что на территории областей будут проведены новые выборы депутатов региональных парламентов, и уже затем от них назначены сенаторы.
Политик напомнил, что от каждого субъекта в Совет Федерации делегируется по два представителя. Таким образом, с учетом присоединения к России четырех субъектов – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в СФ придут восемь новых сенаторов.
Подсчет голосов на референдумах в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 08:00
Выбор под обстрелом. Донбасс проголосовал за присоединение к России
 
ПолитикаСовет Федерации РФДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСергей ЦековЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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