https://ria.ru/20220929/sboy-1820353072.html

В работе "Тинькофф мобайл" произошел сбой

В работе "Тинькофф мобайл" произошел сбой - РИА Новости, 29.09.2022

В работе "Тинькофф мобайл" произошел сбой

Сбой произошел в работе мобильного оператора "Тинькофф мобайл", не работают звонки и мобильный интернет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T15:56

2022-09-29T15:56

2022-09-29T15:56

технологии

общество

тинькофф. кредитные системы

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Сбой произошел в работе мобильного оператора "Тинькофф мобайл", не работают звонки и мобильный интернет, передает корреспондент РИА Новости."Интернет и звонки не работают", - говорится в уведомлении при входе в приложение "Тинькофф мобайл".Там уточняется, что неполадки планируется "исправить до конца дня".

https://ria.ru/20220929/vk-1820222550.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, общество, тинькофф. кредитные системы