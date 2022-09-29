https://ria.ru/20220929/sboy-1820353072.html
В работе "Тинькофф мобайл" произошел сбой
В работе "Тинькофф мобайл" произошел сбой - РИА Новости, 29.09.2022
В работе "Тинькофф мобайл" произошел сбой
Сбой произошел в работе мобильного оператора "Тинькофф мобайл", не работают звонки и мобильный интернет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:56
2022-09-29T15:56
2022-09-29T15:56
технологии
общество
тинькофф. кредитные системы
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Сбой произошел в работе мобильного оператора "Тинькофф мобайл", не работают звонки и мобильный интернет, передает корреспондент РИА Новости."Интернет и звонки не работают", - говорится в уведомлении при входе в приложение "Тинькофф мобайл".Там уточняется, что неполадки планируется "исправить до конца дня".
https://ria.ru/20220929/vk-1820222550.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество, тинькофф. кредитные системы
Технологии, Общество, Тинькофф. Кредитные Системы
В работе "Тинькофф мобайл" произошел сбой
В работе приложения "Тинькофф мобайл" произошел сбой