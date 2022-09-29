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В работе "Тинькофф мобайл" произошел сбой - РИА Новости, 29.09.2022
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В работе "Тинькофф мобайл" произошел сбой
В работе "Тинькофф мобайл" произошел сбой - РИА Новости, 29.09.2022
В работе "Тинькофф мобайл" произошел сбой
Сбой произошел в работе мобильного оператора "Тинькофф мобайл", не работают звонки и мобильный интернет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:56
2022-09-29T15:56
технологии
общество
тинькофф. кредитные системы
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Сбой произошел в работе мобильного оператора "Тинькофф мобайл", не работают звонки и мобильный интернет, передает корреспондент РИА Новости."Интернет и звонки не работают", - говорится в уведомлении при входе в приложение "Тинькофф мобайл".Там уточняется, что неполадки планируется "исправить до конца дня".
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технологии, общество, тинькофф. кредитные системы
Технологии, Общество, Тинькофф. Кредитные Системы
15:56 29.09.2022
 
В работе "Тинькофф мобайл" произошел сбой

В работе приложения "Тинькофф мобайл" произошел сбой

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЛоготип Tinkoff Bank
Логотип Tinkoff Bank - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Сбой произошел в работе мобильного оператора "Тинькофф мобайл", не работают звонки и мобильный интернет, передает корреспондент РИА Новости.
"Интернет и звонки не работают", - говорится в уведомлении при входе в приложение "Тинькофф мобайл".
Там уточняется, что неполадки планируется "исправить до конца дня".
Социальная сеть Вконтакте - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
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