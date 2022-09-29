https://ria.ru/20220929/sanktsii-1820247841.html
ЕС может прийти к соглашению по новым санкциям до саммита, пишут СМИ
ЕС может прийти к соглашению по новым санкциям до саммита, пишут СМИ - РИА Новости, 29.09.2022
ЕС может прийти к соглашению по новым санкциям до саммита, пишут СМИ
ЕС ожидает прийти к соглашению по пакету санкций в отношении РФ или хотя бы по основным его частям до саммита блока на следующей неделе, передает агентство... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T10:10
2022-09-29T10:10
2022-09-29T10:10
в мире
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ЕС ожидает прийти к соглашению по пакету санкций в отношении РФ или хотя бы по основным его частям до саммита блока на следующей неделе, передает агентство Рейтер."Ожидаем соглашения по новому пакету санкций в отношении РФ или по крайней мере по основным его частям до саммита ЕС на следующей неделе", - приводит агентство слова европейского чиновника.Как сообщил чиновник, лидеры стран ЕС собираются обсудить разные идеи относительно потолка цен на энергоносители. Он отметил, что предстоящая встреча будет напряженной, потому что настали "трудные времена".
https://ria.ru/20220929/demokratiya-1820163713.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, санкции в отношении россии, россия
В мире, Евросоюз, Санкции в отношении России, Россия
ЕС может прийти к соглашению по новым санкциям до саммита, пишут СМИ
Рейтер: ЕС может прийти к соглашению по новым санкциям до саммита на следующей неделе