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Санаторий или спа-отель: как выбрать место для оздоровительного отдыха - РИА Новости, 29.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220929/sanatorii-1820140558.html
Санаторий или спа-отель: как выбрать место для оздоровительного отдыха
Санаторий или спа-отель: как выбрать место для оздоровительного отдыха - РИА Новости, 29.09.2022
Санаторий или спа-отель: как выбрать место для оздоровительного отдыха
Спрос на путевки в санатории в этом году заметно вырос. По словам экспертов, сказывается отмена ковидных ограничений и повышение интереса туристов к... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T08:00
2022-09-29T15:25
туризм
сочи
минеральные воды
туризм
республика крым
республика алтай
краснодарский край
белоруссия
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Ольга Кабанова. Спрос на путевки в санатории в этом году заметно вырос. По словам экспертов, сказывается отмена ковидных ограничений и повышение интереса туристов к оздоровительному отдыху. Да и выбор направлений в России большой: от грязелечения и бальнеологии до пантовых ванн и даже аюрведы. Где провести отпуск с пользой и как к нему подготовиться — в материале РИА Новости.Перевернули страницу"Спрос на санаторный отдых по всем регионам увеличился на 30 процентов по сравнению с прошлым годом", — говорит PR-директор компании "Интурист" Дарья Домостроева.Заметнее всего вырос интерес к Кавминводам, добавляет гендиректор "Дельфина" Сергей Ромашкин. Загрузка на этих курортах, по его словам, — минимум 80 процентов.По прогнозам экспертов, к концу года рост спроса составит четыре-пять процентов к допандемийному 2019-му, отмечает медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов.По его словам, 75 процентов туристов в здравницах — женщины 53-54 лет. Последнее десятилетие средний возраст и гендерный состав не меняются. Отдых стал корочеТренд последних пяти лет — сокращение количества дней в санаториях, говорит Сергей Ромашкин. Если раньше отдыхающие приезжали в среднем на 12 ночей, то теперь — всего на девять.Одна из причин — экономия, объясняет он. Отдых в здравницах всегда дороже, чем в обычном отеле, потому что в цену путевки закладывается еще минимум пара тысяч на лечение. В итоге средний чек за поездку получается от 40 тысяч рублей с человека без дороги и 60 тысяч — с перелетом.Пребывание в санаториях сокращается и из-за возросшего темпа жизни. У людей часто просто нет времени, чтобы пробыть в отпуске полноценные 12-14 дней.Если не нужно лечениеВсе больше появляется отдыхающих, которые используют санатории как спа-отели. Таким клиентам не нужна серьезная медицинская программа. Их цель — именно оздоровление: массаж, ванны — и достаточно."Возможно, кому-то нужно просто выспаться, прогуляться по лесу, отдохнуть в спа и получить информационный детокс", — соглашается Дарья Домостроева. В таком случае она рекомендует останавливаться не в санаториях, а в отелях с собственным медицинским центром.Чтобы найти подходящий, необязательно уезжать далеко: есть варианты в радиусе 50-100 километров от Москвы.Спа-отель "Солнечный" в Солнечногорском районе — один из таких, отмечает Ромашкин. Специализация здесь — не классический санаторный отдых, а массажи, аппаратная косметология, пилинги, обертывания. В такие места как раз можно приезжать на пару дней: длительный курс обычно не требуется.Процедуры в отелях с медцентрами можно совмещать с другими видами отдыха — активным, пляжным. Часто такие гостиницы располагаются в живописных местах — посреди леса, у моря, в горах. Например, Rosa Springs находится на курорте "Роза Хутор" в Сочи. Здесь гостям предлагают программы "Антистресс", "Детокс", "Укрепление иммунитета", общее оздоровление. Также есть термальный комплекс."Первоочередная задача — научить организм правильно функционировать, изменить отношение человека к себе и своему здоровью, показать инструменты для сбалансированной, долгой и энергичной жизни", — рассказывает генеральный менеджер Елена Мосийчук.Если хочется поближе к морю, отправляйтесь в Ялту. Там прямо на побережье расположился роскошный комплекс Mriya Resort &amp; SPA с собственным пляжем, винодельней и японским садом."В основе нашей концепции — сочетание традиционной и превентивной медицины", — говорит генеральный директор Самвел Саруханян. Медцентр, Институт активного долголетия и бальнеологический комплекс гостиницы предлагают десятки программ, направленных на укрепление дыхательной и сердечно-сосудистой систем, позвоночника. Они рассчитаны на срок от одного до 21 дня.Появляются на рынке и стартапы, добавляет Ромашкин. В Кисловодске, например, недавно открылся MediSpa hotel MAYRVEDA, объединивший восточный и западный подходы к оздоровлению."Мы работаем по концепции, которая сочетает в себе австрийскую методику терапии по Майеру, а также принципы индийской аюрведы. К этому прибавляются уникальные природные ресурсы Кавминвод", — поясняет директор по продажам и маркетингу Татьяна Кондратьева. Так, гости пьют минеральную воду "Нарзан", "Ессентуки-4", "Славяновскую", а также лечатся местной тамбуканской грязью.И чекап тожеЕсли ваша цель — не только оздоровительные процедуры, но и полноценное лечение, выбором санатория стоит озаботиться заранее. По словам Дарьи Домостроевой, в топовых местах номера бронируют за полгода.У "Интуриста" есть путевки в санатории Сочи, Крыма, Кавминвод, Татарстана, Калининградской и Тюменской областей. А у "Дельфина", помимо российских, представлены белорусские заведения: "Нафтан" в Новополоцке, "Приднепровский" в Рогачеве, "Радон" в Дятлово. Часто они оказываются дешевле отечественных.Выбор направлений — широкий: есть с упором на лечение заболеваний ЖКТ, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, сердца, органов дыхания, говорит Дарья. В каждом регионе — своя особенность. Так, в Краснодарском крае и Крыму эффективно применяют грязелечение, на Алтае — пантовые ванны, на курортах Кавказа — минеральные источники.После пандемии здравницы начали предлагать реабилитацию после COVID-19. Такая программа есть, например, в санаториях "Заполярье" (Сочи), "Родник Алтая" (Белокуриха), "Увильды" (Челябинская область), "Русь" (Ессентуки). На лечение принимают спустя два месяца после выздоровления.Есть санатории и с уникальной специализацией, отмечает Сергей Ромашкин. "В комплексе "Саки" под Евпаторией занимаются подводным вытяжением позвоночника. Это эффективная и очень редкая процедура", — говорит он.Дополнительный плюс санатория — возможность параллельно пройти чекап, то есть полное обследование организма, на которое дома часто не хватает времени, отмечает Михаил Данилов.Кот в мешкеДля поездки понадобится санаторно-курортная карта, напоминает Сергей Ромашкин. В ней содержится информация о состоянии здоровья туриста, необходимая для назначения лечения."Если у вас такого документа нет и вы приезжаете как кот в мешке, потратите минимум два дня на исследования. Медики хотя бы проведут чекап по сокращенной программе, возьмут анализы. И только после этого назначат процедуры. Соответственно, времени на их прохождение останется меньше", — объясняет он.К отпуску в санатории лучше готовиться заранее, советует Ромашкин. Выбрать удобное для себя время (высокого и низкого сезона нет, объекты размещения весь год загружены примерно одинаково), посетить врачей в своей поликлинике, сдать анализы. Чтобы отдых прошел максимально продуктивно и полезно.
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Ольга Кабанова
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сочи, минеральные воды, туризм, республика крым, республика алтай, краснодарский край, белоруссия, куда поехать, куда поехать в выходные, отдых, здоровье, медицина, отдых в россии, московская область (подмосковье), маршруты - туризм
Туризм, Сочи, Минеральные Воды, Туризм, Республика Крым, Республика Алтай, Краснодарский край, Белоруссия, куда поехать, куда поехать в выходные, Отдых, Здоровье, Медицина, отдых в России, Московская область (Подмосковье), Маршруты - Туризм
08:00 29.09.2022 (обновлено: 15:25 29.09.2022)
 

Санаторий или спа-отель: как выбрать место для оздоровительного отдыха

© Фото предоставлено MediSpa hotel MAYRVEDAMediSpa hotel MAYRVEDA
MediSpa hotel MAYRVEDA
© Фото предоставлено MediSpa hotel MAYRVEDA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Ольга Кабанова. Спрос на путевки в санатории в этом году заметно вырос. По словам экспертов, сказывается отмена ковидных ограничений и повышение интереса туристов к оздоровительному отдыху. Да и выбор направлений в России большой: от грязелечения и бальнеологии до пантовых ванн и даже аюрведы. Где провести отпуск с пользой и как к нему подготовиться — в материале РИА Новости.

Перевернули страницу

"Спрос на санаторный отдых по всем регионам увеличился на 30 процентов по сравнению с прошлым годом", — говорит PR-директор компании "Интурист" Дарья Домостроева.
Заметнее всего вырос интерес к Кавминводам, добавляет гендиректор "Дельфина" Сергей Ромашкин. Загрузка на этих курортах, по его словам, — минимум 80 процентов.
© Фото предоставлено отелем Rosa SpringsТуристы в спа-отеле
Отдых в отеле Rosa Springs
© Фото предоставлено отелем Rosa Springs
Туристы в спа-отеле
По прогнозам экспертов, к концу года рост спроса составит четыре-пять процентов к допандемийному 2019-му, отмечает медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов.

"Мы это связываем с отменой ковидных требований, — поясняет Сергей Ромашкин. — Люди два года жили под ограничениями, и только сейчас мы перевернули эту страницу. Отдыхающие массово поехали в санатории: без опаски, масок и справок о вакцинации".

По его словам, 75 процентов туристов в здравницах — женщины 53-54 лет. Последнее десятилетие средний возраст и гендерный состав не меняются.
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкЖенщина принимает минеральную ванну в санатории "Здоровье" в Железноводске
Женщина принимает минеральную ванну в санатории Здоровье в Железноводске - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Женщина принимает минеральную ванну в санатории "Здоровье" в Железноводске

Отдых стал короче

Тренд последних пяти лет — сокращение количества дней в санаториях, говорит Сергей Ромашкин. Если раньше отдыхающие приезжали в среднем на 12 ночей, то теперь — всего на девять.
Одна из причин — экономия, объясняет он. Отдых в здравницах всегда дороже, чем в обычном отеле, потому что в цену путевки закладывается еще минимум пара тысяч на лечение. В итоге средний чек за поездку получается от 40 тысяч рублей с человека без дороги и 60 тысяч — с перелетом.
© Фото предоставлено отелем Rosa SpringsОтдых в отеле
Отдых в отеле Rosa Springs
© Фото предоставлено отелем Rosa Springs
Отдых в отеле
Пребывание в санаториях сокращается и из-за возросшего темпа жизни. У людей часто просто нет времени, чтобы пробыть в отпуске полноценные 12-14 дней.

"Приезжает турист и говорит: "Я очень болен, но у меня всего неделя". Такие пациенты требуют себе по шесть процедур в день, причем те, что не сочетаются между собой. Это не идет на пользу организму", — отмечает Ромашкин.

Если не нужно лечение

Все больше появляется отдыхающих, которые используют санатории как спа-отели. Таким клиентам не нужна серьезная медицинская программа. Их цель — именно оздоровление: массаж, ванны — и достаточно.

"Если нет необходимости лечить хронические заболевания, можно не ограничиваться санаториями. Вариантов масса", — уверен Михаил Данилов.

"Возможно, кому-то нужно просто выспаться, прогуляться по лесу, отдохнуть в спа и получить информационный детокс", — соглашается Дарья Домостроева. В таком случае она рекомендует останавливаться не в санаториях, а в отелях с собственным медицинским центром.
© Фото предоставлено отелем Rosa Springs

На процедурах

Отдых в отеле Rosa Springs
1 из 3

На процедурах

© Фото предоставлено отелем Rosa Springs
© Фото предоставлено отелем Rosa Springs

Процедуры

Отдых в отеле Rosa Springs
2 из 3

Процедуры

© Фото предоставлено отелем Rosa Springs
© Фото предоставлено отелем Rosa Springs

Туристка на процедурах

Отдых в отеле Rosa Springs
3 из 3

Туристка на процедурах

© Фото предоставлено отелем Rosa Springs
1 из 3

На процедурах

© Фото предоставлено отелем Rosa Springs
2 из 3

Процедуры

© Фото предоставлено отелем Rosa Springs
3 из 3

Туристка на процедурах

© Фото предоставлено отелем Rosa Springs
Чтобы найти подходящий, необязательно уезжать далеко: есть варианты в радиусе 50-100 километров от Москвы.
Спа-отель "Солнечный" в Солнечногорском районе — один из таких, отмечает Ромашкин. Специализация здесь — не классический санаторный отдых, а массажи, аппаратная косметология, пилинги, обертывания. В такие места как раз можно приезжать на пару дней: длительный курс обычно не требуется.
© Фото предоставлено MediSpa hotel MAYRVEDAMediSpa hotel MAYRVEDA
MediSpa hotel MAYRVEDA
© Фото предоставлено MediSpa hotel MAYRVEDA
MediSpa hotel MAYRVEDA
Процедуры в отелях с медцентрами можно совмещать с другими видами отдыха — активным, пляжным. Часто такие гостиницы располагаются в живописных местах — посреди леса, у моря, в горах.
Например, Rosa Springs находится на курорте "Роза Хутор" в Сочи. Здесь гостям предлагают программы "Антистресс", "Детокс", "Укрепление иммунитета", общее оздоровление. Также есть термальный комплекс.
© Предоставлено Mriya Resort & SPAОтдых в Mriya Resort & SPA
Отдых в Mriya Resort & SPA
© Предоставлено Mriya Resort & SPA
Отдых в Mriya Resort & SPA
"Первоочередная задача — научить организм правильно функционировать, изменить отношение человека к себе и своему здоровью, показать инструменты для сбалансированной, долгой и энергичной жизни", — рассказывает генеральный менеджер Елена Мосийчук.
Если хочется поближе к морю, отправляйтесь в Ялту. Там прямо на побережье расположился роскошный комплекс Mriya Resort & SPA с собственным пляжем, винодельней и японским садом.
© предоставлено Mriya Resort & SPAMriya Resort & SPA
Mriya Resort & SPA
© предоставлено Mriya Resort & SPA
Mriya Resort & SPA
"В основе нашей концепции — сочетание традиционной и превентивной медицины", — говорит генеральный директор Самвел Саруханян. Медцентр, Институт активного долголетия и бальнеологический комплекс гостиницы предлагают десятки программ, направленных на укрепление дыхательной и сердечно-сосудистой систем, позвоночника. Они рассчитаны на срок от одного до 21 дня.
Появляются на рынке и стартапы, добавляет Ромашкин. В Кисловодске, например, недавно открылся MediSpa hotel MAYRVEDA, объединивший восточный и западный подходы к оздоровлению.
© Фото предоставлено отелем Rosa SpringsОтдых в отеле Rosa Springs
Отдых в отеле Rosa Springs
© Фото предоставлено отелем Rosa Springs
Отдых в отеле Rosa Springs
"Мы работаем по концепции, которая сочетает в себе австрийскую методику терапии по Майеру, а также принципы индийской аюрведы. К этому прибавляются уникальные природные ресурсы Кавминвод", — поясняет директор по продажам и маркетингу Татьяна Кондратьева. Так, гости пьют минеральную воду "Нарзан", "Ессентуки-4", "Славяновскую", а также лечатся местной тамбуканской грязью.

И чекап тоже

Если ваша цель — не только оздоровительные процедуры, но и полноценное лечение, выбором санатория стоит озаботиться заранее. По словам Дарьи Домостроевой, в топовых местах номера бронируют за полгода.

"Основная аудитория — люди с хроническими заболеваниями, — говорит она. — Они планируют такой отдых задолго до поездки".

У "Интуриста" есть путевки в санатории Сочи, Крыма, Кавминвод, Татарстана, Калининградской и Тюменской областей. А у "Дельфина", помимо российских, представлены белорусские заведения: "Нафтан" в Новополоцке, "Приднепровский" в Рогачеве, "Радон" в Дятлово. Часто они оказываются дешевле отечественных.
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкПроцедурный кабинет в санаторно-курортном объединении "Бальнеологический курорт "Мацеста" в Сочи
Процедурный кабинет в санаторно-курортном объединении Бальнеологический курорт Мацеста в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Процедурный кабинет в санаторно-курортном объединении "Бальнеологический курорт "Мацеста" в Сочи
Выбор направлений — широкий: есть с упором на лечение заболеваний ЖКТ, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, сердца, органов дыхания, говорит Дарья.
В каждом регионе — своя особенность. Так, в Краснодарском крае и Крыму эффективно применяют грязелечение, на Алтае — пантовые ванны, на курортах Кавказа — минеральные источники.
После пандемии здравницы начали предлагать реабилитацию после COVID-19. Такая программа есть, например, в санаториях "Заполярье" (Сочи), "Родник Алтая" (Белокуриха), "Увильды" (Челябинская область), "Русь" (Ессентуки). На лечение принимают спустя два месяца после выздоровления.
© Фото предоставлено отелем Rosa SpringsДевушка на процедурах в спа-отеле
Отдых в отеле Rosa Springs
© Фото предоставлено отелем Rosa Springs
Девушка на процедурах в спа-отеле
Есть санатории и с уникальной специализацией, отмечает Сергей Ромашкин. "В комплексе "Саки" под Евпаторией занимаются подводным вытяжением позвоночника. Это эффективная и очень редкая процедура", — говорит он.
Дополнительный плюс санатория — возможность параллельно пройти чекап, то есть полное обследование организма, на которое дома часто не хватает времени, отмечает Михаил Данилов.

Кот в мешке

Для поездки понадобится санаторно-курортная карта, напоминает Сергей Ромашкин. В ней содержится информация о состоянии здоровья туриста, необходимая для назначения лечения.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкПациентка на сеансе грязелечения в санатории "Саки" в Крыму
Пациентка на сеансе грязелечения в санатории Саки в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Пациентка на сеансе грязелечения в санатории "Саки" в Крыму
"Если у вас такого документа нет и вы приезжаете как кот в мешке, потратите минимум два дня на исследования. Медики хотя бы проведут чекап по сокращенной программе, возьмут анализы. И только после этого назначат процедуры. Соответственно, времени на их прохождение останется меньше", — объясняет он.
К отпуску в санатории лучше готовиться заранее, советует Ромашкин. Выбрать удобное для себя время (высокого и низкого сезона нет, объекты размещения весь год загружены примерно одинаково), посетить врачей в своей поликлинике, сдать анализы. Чтобы отдых прошел максимально продуктивно и полезно.
Вид на реку Катунь в Чемальском районе Республики Алтай - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 08:00Туризм
Пантовые ванны, пещеры и рафтинг: чем заняться на Алтае
 
ТуризмСочиМинеральные ВодыТуризмРеспублика КрымРеспублика АлтайКраснодарский крайБелоруссиякуда поехатькуда поехать в выходныеОтдыхЗдоровьеМедицинаотдых в РоссииМосковская область (Подмосковье)Маршруты - Туризм
 
 
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