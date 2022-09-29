https://ria.ru/20220929/sanatorii-1820140558.html

Санаторий или спа-отель: как выбрать место для оздоровительного отдыха

Санаторий или спа-отель: как выбрать место для оздоровительного отдыха - РИА Новости, 29.09.2022

Санаторий или спа-отель: как выбрать место для оздоровительного отдыха

Спрос на путевки в санатории в этом году заметно вырос. По словам экспертов, сказывается отмена ковидных ограничений и повышение интереса туристов к... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T08:00

2022-09-29T08:00

2022-09-29T15:25

туризм

сочи

минеральные воды

туризм

республика крым

республика алтай

краснодарский край

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820115520_0:311:3000:1999_1920x0_80_0_0_c3a57a0fd136f5832b2d3bfafac8affa.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Ольга Кабанова. Спрос на путевки в санатории в этом году заметно вырос. По словам экспертов, сказывается отмена ковидных ограничений и повышение интереса туристов к оздоровительному отдыху. Да и выбор направлений в России большой: от грязелечения и бальнеологии до пантовых ванн и даже аюрведы. Где провести отпуск с пользой и как к нему подготовиться — в материале РИА Новости.Перевернули страницу"Спрос на санаторный отдых по всем регионам увеличился на 30 процентов по сравнению с прошлым годом", — говорит PR-директор компании "Интурист" Дарья Домостроева.Заметнее всего вырос интерес к Кавминводам, добавляет гендиректор "Дельфина" Сергей Ромашкин. Загрузка на этих курортах, по его словам, — минимум 80 процентов.По прогнозам экспертов, к концу года рост спроса составит четыре-пять процентов к допандемийному 2019-му, отмечает медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов.По его словам, 75 процентов туристов в здравницах — женщины 53-54 лет. Последнее десятилетие средний возраст и гендерный состав не меняются. Отдых стал корочеТренд последних пяти лет — сокращение количества дней в санаториях, говорит Сергей Ромашкин. Если раньше отдыхающие приезжали в среднем на 12 ночей, то теперь — всего на девять.Одна из причин — экономия, объясняет он. Отдых в здравницах всегда дороже, чем в обычном отеле, потому что в цену путевки закладывается еще минимум пара тысяч на лечение. В итоге средний чек за поездку получается от 40 тысяч рублей с человека без дороги и 60 тысяч — с перелетом.Пребывание в санаториях сокращается и из-за возросшего темпа жизни. У людей часто просто нет времени, чтобы пробыть в отпуске полноценные 12-14 дней.Если не нужно лечениеВсе больше появляется отдыхающих, которые используют санатории как спа-отели. Таким клиентам не нужна серьезная медицинская программа. Их цель — именно оздоровление: массаж, ванны — и достаточно."Возможно, кому-то нужно просто выспаться, прогуляться по лесу, отдохнуть в спа и получить информационный детокс", — соглашается Дарья Домостроева. В таком случае она рекомендует останавливаться не в санаториях, а в отелях с собственным медицинским центром.Чтобы найти подходящий, необязательно уезжать далеко: есть варианты в радиусе 50-100 километров от Москвы.Спа-отель "Солнечный" в Солнечногорском районе — один из таких, отмечает Ромашкин. Специализация здесь — не классический санаторный отдых, а массажи, аппаратная косметология, пилинги, обертывания. В такие места как раз можно приезжать на пару дней: длительный курс обычно не требуется.Процедуры в отелях с медцентрами можно совмещать с другими видами отдыха — активным, пляжным. Часто такие гостиницы располагаются в живописных местах — посреди леса, у моря, в горах. Например, Rosa Springs находится на курорте "Роза Хутор" в Сочи. Здесь гостям предлагают программы "Антистресс", "Детокс", "Укрепление иммунитета", общее оздоровление. Также есть термальный комплекс."Первоочередная задача — научить организм правильно функционировать, изменить отношение человека к себе и своему здоровью, показать инструменты для сбалансированной, долгой и энергичной жизни", — рассказывает генеральный менеджер Елена Мосийчук.Если хочется поближе к морю, отправляйтесь в Ялту. Там прямо на побережье расположился роскошный комплекс Mriya Resort & SPA с собственным пляжем, винодельней и японским садом."В основе нашей концепции — сочетание традиционной и превентивной медицины", — говорит генеральный директор Самвел Саруханян. Медцентр, Институт активного долголетия и бальнеологический комплекс гостиницы предлагают десятки программ, направленных на укрепление дыхательной и сердечно-сосудистой систем, позвоночника. Они рассчитаны на срок от одного до 21 дня.Появляются на рынке и стартапы, добавляет Ромашкин. В Кисловодске, например, недавно открылся MediSpa hotel MAYRVEDA, объединивший восточный и западный подходы к оздоровлению."Мы работаем по концепции, которая сочетает в себе австрийскую методику терапии по Майеру, а также принципы индийской аюрведы. К этому прибавляются уникальные природные ресурсы Кавминвод", — поясняет директор по продажам и маркетингу Татьяна Кондратьева. Так, гости пьют минеральную воду "Нарзан", "Ессентуки-4", "Славяновскую", а также лечатся местной тамбуканской грязью.И чекап тожеЕсли ваша цель — не только оздоровительные процедуры, но и полноценное лечение, выбором санатория стоит озаботиться заранее. По словам Дарьи Домостроевой, в топовых местах номера бронируют за полгода.У "Интуриста" есть путевки в санатории Сочи, Крыма, Кавминвод, Татарстана, Калининградской и Тюменской областей. А у "Дельфина", помимо российских, представлены белорусские заведения: "Нафтан" в Новополоцке, "Приднепровский" в Рогачеве, "Радон" в Дятлово. Часто они оказываются дешевле отечественных.Выбор направлений — широкий: есть с упором на лечение заболеваний ЖКТ, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, сердца, органов дыхания, говорит Дарья. В каждом регионе — своя особенность. Так, в Краснодарском крае и Крыму эффективно применяют грязелечение, на Алтае — пантовые ванны, на курортах Кавказа — минеральные источники.После пандемии здравницы начали предлагать реабилитацию после COVID-19. Такая программа есть, например, в санаториях "Заполярье" (Сочи), "Родник Алтая" (Белокуриха), "Увильды" (Челябинская область), "Русь" (Ессентуки). На лечение принимают спустя два месяца после выздоровления.Есть санатории и с уникальной специализацией, отмечает Сергей Ромашкин. "В комплексе "Саки" под Евпаторией занимаются подводным вытяжением позвоночника. Это эффективная и очень редкая процедура", — говорит он.Дополнительный плюс санатория — возможность параллельно пройти чекап, то есть полное обследование организма, на которое дома часто не хватает времени, отмечает Михаил Данилов.Кот в мешкеДля поездки понадобится санаторно-курортная карта, напоминает Сергей Ромашкин. В ней содержится информация о состоянии здоровья туриста, необходимая для назначения лечения."Если у вас такого документа нет и вы приезжаете как кот в мешке, потратите минимум два дня на исследования. Медики хотя бы проведут чекап по сокращенной программе, возьмут анализы. И только после этого назначат процедуры. Соответственно, времени на их прохождение останется меньше", — объясняет он.К отпуску в санатории лучше готовиться заранее, советует Ромашкин. Выбрать удобное для себя время (высокого и низкого сезона нет, объекты размещения весь год загружены примерно одинаково), посетить врачей в своей поликлинике, сдать анализы. Чтобы отдых прошел максимально продуктивно и полезно.

https://ria.ru/20220826/katun-1811549567.html

сочи

минеральные воды

республика крым

республика алтай

краснодарский край

белоруссия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

сочи, минеральные воды, туризм, республика крым, республика алтай, краснодарский край, белоруссия, куда поехать, куда поехать в выходные, отдых, здоровье, медицина, отдых в россии, московская область (подмосковье), маршруты - туризм