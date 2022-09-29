https://ria.ru/20220929/samolety-1820474313.html

ВВС Италии сообщили о тревоге в Польше из-за российских самолетов

ВВС Италии сообщили о тревоге в Польше из-за российских самолетов - РИА Новости, 29.09.2022

ВВС Италии сообщили о тревоге в Польше из-за российских самолетов

ВВС Италии сообщили, что истребители, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Польше, вылетали на перехват российских самолетов. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T23:48

2022-09-29T23:48

2022-09-29T23:48

в мире

польша

ввс италии

нато

eurofighter typhoon

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РИМ, 29 сен – РИА Новости. ВВС Италии сообщили, что истребители, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Польше, вылетали на перехват российских самолетов."Еще один взлет для Eurofighter итальянских ВВС, участвующих в миссии патрулирования в Польше. Тревога поднята из-за российских самолетов возле польской границы", - говорится в сообщении.Во вторник ВВС Италии также сообщили о вылете истребителей в Польше на перехват трех российских самолетов "возле северо-восточной границы НАТО".

https://ria.ru/20220821/nato-1811129647.html

польша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, ввс италии, нато, eurofighter typhoon