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ВВС Италии сообщили о тревоге в Польше из-за российских самолетов - РИА Новости, 29.09.2022
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ВВС Италии сообщили о тревоге в Польше из-за российских самолетов
ВВС Италии сообщили о тревоге в Польше из-за российских самолетов - РИА Новости, 29.09.2022
ВВС Италии сообщили о тревоге в Польше из-за российских самолетов
ВВС Италии сообщили, что истребители, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Польше, вылетали на перехват российских самолетов. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T23:48
2022-09-29T23:48
в мире
польша
ввс италии
нато
eurofighter typhoon
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РИМ, 29 сен – РИА Новости. ВВС Италии сообщили, что истребители, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Польше, вылетали на перехват российских самолетов."Еще один взлет для Eurofighter итальянских ВВС, участвующих в миссии патрулирования в Польше. Тревога поднята из-за российских самолетов возле польской границы", - говорится в сообщении.Во вторник ВВС Италии также сообщили о вылете истребителей в Польше на перехват трех российских самолетов "возле северо-восточной границы НАТО".
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в мире, польша, ввс италии, нато, eurofighter typhoon
В мире, Польша, ВВС Италии, НАТО, Eurofighter Typhoon
23:48 29.09.2022
 
ВВС Италии сообщили о тревоге в Польше из-за российских самолетов

ВВС Италии: истребители миссии НАТО вылетали на перехват российских самолетов в Польше

© AP Photo / Mindaugas KulbisИстребитель НАТО Eurofighter Typhoon
Истребитель НАТО Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Истребитель НАТО Eurofighter Typhoon. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 29 сен – РИА Новости. ВВС Италии сообщили, что истребители, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Польше, вылетали на перехват российских самолетов.
"Еще один взлет для Eurofighter итальянских ВВС, участвующих в миссии патрулирования в Польше. Тревога поднята из-за российских самолетов возле польской границы", - говорится в сообщении.
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Во вторник ВВС Италии также сообщили о вылете истребителей в Польше на перехват трех российских самолетов "возле северо-восточной границы НАТО".
 
В миреПольшаВВС ИталииНАТОEurofighter Typhoon
 
 
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