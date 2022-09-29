https://ria.ru/20220929/samolety-1820474313.html
ВВС Италии сообщили о тревоге в Польше из-за российских самолетов
ВВС Италии сообщили о тревоге в Польше из-за российских самолетов - РИА Новости, 29.09.2022
ВВС Италии сообщили о тревоге в Польше из-за российских самолетов
ВВС Италии сообщили, что истребители, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Польше, вылетали на перехват российских самолетов. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T23:48
2022-09-29T23:48
2022-09-29T23:48
в мире
польша
ввс италии
нато
eurofighter typhoon
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РИМ, 29 сен – РИА Новости. ВВС Италии сообщили, что истребители, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Польше, вылетали на перехват российских самолетов."Еще один взлет для Eurofighter итальянских ВВС, участвующих в миссии патрулирования в Польше. Тревога поднята из-за российских самолетов возле польской границы", - говорится в сообщении.Во вторник ВВС Италии также сообщили о вылете истребителей в Польше на перехват трех российских самолетов "возле северо-восточной границы НАТО".
https://ria.ru/20220821/nato-1811129647.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, ввс италии, нато, eurofighter typhoon
В мире, Польша, ВВС Италии, НАТО, Eurofighter Typhoon
ВВС Италии сообщили о тревоге в Польше из-за российских самолетов
ВВС Италии: истребители миссии НАТО вылетали на перехват российских самолетов в Польше