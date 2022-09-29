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Российские силы уничтожили РЛС украинского С-300 в Николаевской области - РИА Новости, 29.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/s-300-1820309507.html
Российские силы уничтожили РЛС украинского С-300 в Николаевской области
Российские силы уничтожили РЛС украинского С-300 в Николаевской области - РИА Новости, 29.09.2022
Российские силы уничтожили РЛС украинского С-300 в Николаевской области
ВС РФ уничтожили украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 в Николаевской области, сообщили в четверг в Минобороны. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:41
2022-09-29T13:51
специальная военная операция на украине
космос - риа наука
николаевская область
россия
зрк с-300
в мире
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ВС РФ уничтожили украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 в Николаевской области, сообщили в четверг в Минобороны.В районе населенного пункта Владимировка Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса "С-300", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220929/spetsoperatsiya-1820303755.html
николаевская область
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космос - риа наука, николаевская область, россия, зрк с-300, в мире
Специальная военная операция на Украине, Космос - РИА Наука, Николаевская область, Россия, ЗРК С-300, В мире
13:41 29.09.2022 (обновлено: 13:51 29.09.2022)
 
Российские силы уничтожили РЛС украинского С-300 в Николаевской области

Минобороны: российские силы уничтожили РЛС украинского С-300 в Николаевской области

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в медиабанкКомандный пункт управления учений войск ПВО
Командный пункт управления учений войск ПВО - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ВС РФ уничтожили украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 в Николаевской области, сообщили в четверг в Минобороны.
В районе населенного пункта Владимировка Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса "С-300", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеКосмос - РИА НаукаНиколаевская областьРоссияЗРК С-300В мире
 
 
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