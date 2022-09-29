https://ria.ru/20220929/s-300-1820309507.html

Российские силы уничтожили РЛС украинского С-300 в Николаевской области

Российские силы уничтожили РЛС украинского С-300 в Николаевской области - РИА Новости, 29.09.2022

Российские силы уничтожили РЛС украинского С-300 в Николаевской области

ВС РФ уничтожили украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 в Николаевской области, сообщили в четверг в Минобороны. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T13:41

2022-09-29T13:41

2022-09-29T13:51

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ВС РФ уничтожили украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 в Николаевской области, сообщили в четверг в Минобороны.В районе населенного пункта Владимировка Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса "С-300", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220929/spetsoperatsiya-1820303755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, николаевская область, россия, зрк с-300, в мире