https://ria.ru/20220929/s-300-1820309507.html
Российские силы уничтожили РЛС украинского С-300 в Николаевской области
Российские силы уничтожили РЛС украинского С-300 в Николаевской области - РИА Новости, 29.09.2022
Российские силы уничтожили РЛС украинского С-300 в Николаевской области
ВС РФ уничтожили украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 в Николаевской области, сообщили в четверг в Минобороны. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:41
2022-09-29T13:41
2022-09-29T13:51
специальная военная операция на украине
космос - риа наука
николаевская область
россия
зрк с-300
в мире
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ВС РФ уничтожили украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 в Николаевской области, сообщили в четверг в Минобороны.В районе населенного пункта Владимировка Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса "С-300", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220929/spetsoperatsiya-1820303755.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Космос - РИА Наука, Николаевская область, Россия, ЗРК С-300, В мире
13:41 29.09.2022 (обновлено: 13:51 29.09.2022)
Российские силы уничтожили РЛС украинского С-300 в Николаевской области
Минобороны: российские силы уничтожили РЛС украинского С-300 в Николаевской области