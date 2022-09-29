Рейтинг@Mail.ru
Глава РПЦ выразил соболезнования из-за гибели протоиерея Козловцева - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220929/rpts-1820256468.html
Глава РПЦ выразил соболезнования из-за гибели протоиерея Козловцева
Глава РПЦ выразил соболезнования из-за гибели протоиерея Козловцева - РИА Новости, 29.09.2022
Глава РПЦ выразил соболезнования из-за гибели протоиерея Козловцева
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью клирика Шадринской епархии протоиерея Евфимия Козловцева, сообщает официальный... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T10:53
2022-09-29T10:53
религия
шадринский район
украина
русская православная церковь
московский патриархат
курганская область
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785174093_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_37148c36de488038c3fee7909b3b8614.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью клирика Шадринской епархии протоиерея Евфимия Козловцева, сообщает официальный сайт Московского патриархата РПЦ."Со скорбью узнал о гибели настоятеля Вознесенского храма села Красномыльское Шадринского района Курганской области протоиерея Евфимия Козловцева, погибшего при исполнении своих пастырских обязанностей. Оказывая духовную поддержку защитникам Отечества, он с ревностью исполнял пастырские обязанности в зоне специальной военной операции и окормлял казачью добровольческую бригаду "Дон" имени Архистратига Михаила. Сей служитель Божий подавал пример горячей искренней веры, укрепляя воинов в совершаемом ими подвиге", - говорится в сообщении."Спаситель мира да наставит на пажить бессмертную новопреставленного протоиерея Евфимия и сотворит ему вечную память, а сродников и близких почившего утешит и ниспошлет им мужество и стойкость", - отметил патриарх Кирилл.Клирик Шадринской епархии, настоятель храма Вознесения Господня села Красномыльское Курганской области протоиерей Евфимий Козловцев погиб 25 сентября в зоне специальной военной операции на Украине, сообщается на сайте Шадринской епархии РПЦ.Как сообщалось ранее, по благословению епископа Шадринского и Далматовского Владимира в храмах и монастырях епархии было совершено сугубое поминовение новопреставленного, также был объявлен сбор средств в помощь семье погибшего пастыря.
https://ria.ru/20220925/rpts-1819397524.html
https://ria.ru/20220927/patriarkh-1819776041.html
шадринский район
украина
курганская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785174093_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_41c13f94db8d7a698f80b51920acdc3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шадринский район, украина, русская православная церковь, московский патриархат, курганская область, религия
Религия, Шадринский район, Украина, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Курганская область, Религия
10:53 29.09.2022
 

Глава РПЦ выразил соболезнования из-за гибели протоиерея Козловцева

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью клирика Шадринской епархии протоиерея Евфимия Козловцева, сообщает официальный сайт Московского патриархата РПЦ.
"Со скорбью узнал о гибели настоятеля Вознесенского храма села Красномыльское Шадринского района Курганской области протоиерея Евфимия Козловцева, погибшего при исполнении своих пастырских обязанностей. Оказывая духовную поддержку защитникам Отечества, он с ревностью исполнял пастырские обязанности в зоне специальной военной операции и окормлял казачью добровольческую бригаду "Дон" имени Архистратига Михаила. Сей служитель Божий подавал пример горячей искренней веры, укрепляя воинов в совершаемом ими подвиге", - говорится в сообщении.
Распятие в руках священнослужителя - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 23:17Религия
РПЦ помогает семьям погибших на фронте священников
"Спаситель мира да наставит на пажить бессмертную новопреставленного протоиерея Евфимия и сотворит ему вечную память, а сродников и близких почившего утешит и ниспошлет им мужество и стойкость", - отметил патриарх Кирилл.
Клирик Шадринской епархии, настоятель храма Вознесения Господня села Красномыльское Курганской области протоиерей Евфимий Козловцев погиб 25 сентября в зоне специальной военной операции на Украине, сообщается на сайте Шадринской епархии РПЦ.
Как сообщалось ранее, по благословению епископа Шадринского и Далматовского Владимира в храмах и монастырях епархии было совершено сугубое поминовение новопреставленного, также был объявлен сбор средств в помощь семье погибшего пастыря.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 13:50Религия
Патриарх Кирилл призвал делать все для восстановления братства с Украиной
 
РелигияШадринский районУкраинаРусская православная церковьМосковский ПатриархатКурганская областьРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала