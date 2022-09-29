Глава РПЦ выразил соболезнования из-за гибели протоиерея Козловцева
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью клирика Шадринской епархии протоиерея Евфимия Козловцева, сообщает официальный сайт Московского патриархата РПЦ.
"Со скорбью узнал о гибели настоятеля Вознесенского храма села Красномыльское Шадринского района Курганской области протоиерея Евфимия Козловцева, погибшего при исполнении своих пастырских обязанностей. Оказывая духовную поддержку защитникам Отечества, он с ревностью исполнял пастырские обязанности в зоне специальной военной операции и окормлял казачью добровольческую бригаду "Дон" имени Архистратига Михаила. Сей служитель Божий подавал пример горячей искренней веры, укрепляя воинов в совершаемом ими подвиге", - говорится в сообщении.
25 сентября, 23:17РелигияРПЦ помогает семьям погибших на фронте священников
"Спаситель мира да наставит на пажить бессмертную новопреставленного протоиерея Евфимия и сотворит ему вечную память, а сродников и близких почившего утешит и ниспошлет им мужество и стойкость", - отметил патриарх Кирилл.
Клирик Шадринской епархии, настоятель храма Вознесения Господня села Красномыльское Курганской области протоиерей Евфимий Козловцев погиб 25 сентября в зоне специальной военной операции на Украине, сообщается на сайте Шадринской епархии РПЦ.
Как сообщалось ранее, по благословению епископа Шадринского и Далматовского Владимира в храмах и монастырях епархии было совершено сугубое поминовение новопреставленного, также был объявлен сбор средств в помощь семье погибшего пастыря.