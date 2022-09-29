https://ria.ru/20220929/rpts-1820256468.html

Глава РПЦ выразил соболезнования из-за гибели протоиерея Козловцева

Глава РПЦ выразил соболезнования из-за гибели протоиерея Козловцева - РИА Новости, 29.09.2022

Глава РПЦ выразил соболезнования из-за гибели протоиерея Козловцева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью клирика Шадринской епархии протоиерея Евфимия Козловцева, сообщает официальный... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T10:53

2022-09-29T10:53

2022-09-29T10:53

религия

шадринский район

украина

русская православная церковь

московский патриархат

курганская область

религия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью клирика Шадринской епархии протоиерея Евфимия Козловцева, сообщает официальный сайт Московского патриархата РПЦ."Со скорбью узнал о гибели настоятеля Вознесенского храма села Красномыльское Шадринского района Курганской области протоиерея Евфимия Козловцева, погибшего при исполнении своих пастырских обязанностей. Оказывая духовную поддержку защитникам Отечества, он с ревностью исполнял пастырские обязанности в зоне специальной военной операции и окормлял казачью добровольческую бригаду "Дон" имени Архистратига Михаила. Сей служитель Божий подавал пример горячей искренней веры, укрепляя воинов в совершаемом ими подвиге", - говорится в сообщении."Спаситель мира да наставит на пажить бессмертную новопреставленного протоиерея Евфимия и сотворит ему вечную память, а сродников и близких почившего утешит и ниспошлет им мужество и стойкость", - отметил патриарх Кирилл.Клирик Шадринской епархии, настоятель храма Вознесения Господня села Красномыльское Курганской области протоиерей Евфимий Козловцев погиб 25 сентября в зоне специальной военной операции на Украине, сообщается на сайте Шадринской епархии РПЦ.Как сообщалось ранее, по благословению епископа Шадринского и Далматовского Владимира в храмах и монастырях епархии было совершено сугубое поминовение новопреставленного, также был объявлен сбор средств в помощь семье погибшего пастыря.

https://ria.ru/20220925/rpts-1819397524.html

https://ria.ru/20220927/patriarkh-1819776041.html

шадринский район

украина

курганская область

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Никита Бизин

шадринский район, украина, русская православная церковь, московский патриархат, курганская область, религия