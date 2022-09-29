https://ria.ru/20220929/rezolyutsiya-1820253223.html

СМИ: США хотят добиться принятия резолюции по Украине в обход Совбеза ООН

СМИ: США хотят добиться принятия резолюции по Украине в обход Совбеза ООН - РИА Новости, 29.09.2022

СМИ: США хотят добиться принятия резолюции по Украине в обход Совбеза ООН

Власти США хотят добиться от ООН принятия мер против России, в том числе принятия резолюции по Украине в обход Совбеза ООН, где у РФ есть право вето, сообщает... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T10:40

2022-09-29T10:40

2022-09-29T10:40

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Власти США хотят добиться от ООН принятия мер против России, в том числе принятия резолюции по Украине в обход Совбеза ООН, где у РФ есть право вето, сообщает издание Politico со ссылкой на американских чиновников.Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила журналистам, что США вынесут на голосование в СБ ООН проект резолюции с осуждением референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в конце этой недели либо в начале следующей. МИД РФ отмечал, что референдумы были проведены "в полном соответствии с нормами и принципами международного права". Ведомство, сославшись на устав ООН, международные пакты о правах человека 1966 года, Хельсинский заключительный акт СБСЕ 1975 года, а также на заключение международного суда ООН по Косово от 22 июля 2010 года, сообщило, что жители Донбасса и юга Украины реализовали "свое законное право на самоопределение"."Тем временем администрация (президента США Джо) Байдена изо всех сил пытается заставить ООН принять меры против России. Один из способов может заключаться в том, чтобы в обход СБ ООН, где у России есть право вето, принять резолюцию, осуждающую планы Москвы по аннексии значительной части восточной Украины и призывающую Россию вывести все свои войска", - пишет газета.Как отмечает издание, чиновники рассматривают возможность использовать "малоизвестное положение" в Уставе ООН, а именно принять резолюцию "Единство в пользу мира", которая уже была однажды инициирована США в 1950 году во времена конфликта на Корейском полуострове и помогла обойти вето СССР и Китая.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220929/demokratiya-1820163713.html

https://ria.ru/20220929/ssha-1820245091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, украина, совет безопасности оон, оон, россия