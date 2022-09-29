https://ria.ru/20220929/remont-1820227699.html
В Госдуме назвали сроки восстановления "Северных потоков"
В Госдуме назвали сроки восстановления "Северных потоков" - РИА Новости, 29.09.2022
В Госдуме назвали сроки восстановления "Северных потоков"
РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T07:04
2022-09-29T07:04
2022-09-29T12:42
экономика
дания
швеция
европа
госдума рф
российское газовое общество
siemens
северный поток
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сен - РИА Новости. На ремонт "Северных потоков" может уйти полгода-год, заявил глава комитета Госдумы по энергетике, президент Российского газового общества Павел Завальный в кулуарах форума "Нефть и газ Сахалина".По его словам, ремонт возможен двумя способами - путем изготовления кессона, который наведут на трубу, однако такой вариант может занять много времени. Второй вариант предусматривает подъем нитки газопровода со дна для ремонта на поверхности, что также займет время и потребует привлечения кранов и судов.Быстрого способа отремонтировать трубопроводы нет, выразил уверенность Завальный. При этом более простым и быстрым способом он назвал извлечение ниток газопроводов с морского дна.В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дания, швеция, европа, госдума рф, российское газовое общество, siemens, северный поток, северный поток — 2
Экономика, Дания, Швеция, Европа, Госдума РФ, Российское газовое общество, Siemens, Северный поток, Северный поток — 2
07:04 29.09.2022 (обновлено: 12:42 29.09.2022)
В Госдуме назвали сроки восстановления "Северных потоков"
Депутат Госдумы Завальный заявил, что ремонт "Северных потоков" может затянуться на год
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сен - РИА Новости. На ремонт "Северных потоков" может уйти полгода-год, заявил глава комитета Госдумы по энергетике, президент Российского газового общества Павел Завальный в кулуарах форума "Нефть и газ Сахалина".
По его словам, ремонт возможен двумя способами - путем изготовления кессона, который наведут на трубу, однако такой вариант может занять много времени. Второй вариант предусматривает подъем нитки газопровода со дна для ремонта на поверхности, что также займет время и потребует привлечения кранов и судов.
Быстрого способа отремонтировать трубопроводы нет, выразил уверенность Завальный. При этом более простым и быстрым способом он назвал извлечение ниток газопроводов с морского дна.
В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу
. Согласно информации от властей Дании
и Швеции
, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке
" и одна на "Северном потоке 2
" в районе острова Борнхольм. Германия
, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.