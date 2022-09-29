https://ria.ru/20220929/remont-1820227699.html

В Госдуме назвали сроки восстановления "Северных потоков"

В Госдуме назвали сроки восстановления "Северных потоков" - РИА Новости, 29.09.2022

В Госдуме назвали сроки восстановления "Северных потоков"

РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T07:04

2022-09-29T07:04

2022-09-29T12:42

экономика

дания

швеция

европа

госдума рф

российское газовое общество

siemens

северный поток

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сен - РИА Новости. На ремонт "Северных потоков" может уйти полгода-год, заявил глава комитета Госдумы по энергетике, президент Российского газового общества Павел Завальный в кулуарах форума "Нефть и газ Сахалина".По его словам, ремонт возможен двумя способами - путем изготовления кессона, который наведут на трубу, однако такой вариант может занять много времени. Второй вариант предусматривает подъем нитки газопровода со дна для ремонта на поверхности, что также займет время и потребует привлечения кранов и судов.Быстрого способа отремонтировать трубопроводы нет, выразил уверенность Завальный. При этом более простым и быстрым способом он назвал извлечение ниток газопроводов с морского дна.В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.

https://ria.ru/20220929/posolstvo-1820225362.html

дания

швеция

европа

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Максим Горбачев

экономика, дания, швеция, европа, госдума рф, российское газовое общество, siemens, северный поток, северный поток — 2