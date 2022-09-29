https://ria.ru/20220929/referendumy-1820334444.html
Захарова назвала реакцию США и Украины на итоги референдумов циничной
Захарова назвала реакцию США и Украины на итоги референдумов циничной - РИА Новости, 29.09.2022
Захарова назвала реакцию США и Украины на итоги референдумов циничной
США и курируемые украинские власти не хотят принимать действительность, поэтому цинично ставят под сомнение итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:10
2022-09-29T15:10
2022-09-29T15:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
референдум в донбассе
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
референдумы на освобожденных территориях
сша
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. США и курируемые украинские власти не хотят принимать действительность, поэтому цинично ставят под сомнение итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Режим (Владимира –ред.) Зеленского и, конечно, самое главное - его американские кураторы не хотят принимать действительность, не хотят видеть эту сторону международного права. Напротив, они цинично ставят под сомнение процедуру проведения плебисцита и его итоги, считают их ничтожными", - сказала Захарова в ходе брифинга.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220928/donbass-1819841089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Захарова назвала реакцию США и Украины на итоги референдумов циничной
Захарова заявила, что США и Украина цинично ставят под сомнение итоги референдумов