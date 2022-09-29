https://ria.ru/20220929/referendumy-1820334444.html

Захарова назвала реакцию США и Украины на итоги референдумов циничной

Захарова назвала реакцию США и Украины на итоги референдумов циничной - РИА Новости, 29.09.2022

Захарова назвала реакцию США и Украины на итоги референдумов циничной

США и курируемые украинские власти не хотят принимать действительность, поэтому цинично ставят под сомнение итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T15:10

2022-09-29T15:10

2022-09-29T15:10

специальная военная операция на украине

в мире

россия

референдум в донбассе

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

референдумы на освобожденных территориях

сша

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. США и курируемые украинские власти не хотят принимать действительность, поэтому цинично ставят под сомнение итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Режим (Владимира –ред.) Зеленского и, конечно, самое главное - его американские кураторы не хотят принимать действительность, не хотят видеть эту сторону международного права. Напротив, они цинично ставят под сомнение процедуру проведения плебисцита и его итоги, считают их ничтожными", - сказала Захарова в ходе брифинга.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220928/donbass-1819841089.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, россия, референдум в донбассе, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), референдумы на освобожденных территориях, сша, украина, ситуация в днр и лнр