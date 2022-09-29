https://ria.ru/20220929/referendum-1820451821.html

Путин проинформировал Эрдогана об итогах референдумов

Путин проинформировал Эрдогана об итогах референдумов - РИА Новости, 29.09.2022

Путин проинформировал Эрдогана об итогах референдумов

Президент России Владимир Путин информировал президента Турции Тайипа Эрдогана об итогах состоявшихся 23-27 сентября референдумов о вхождении в состав РФ... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T20:42

2022-09-29T20:42

2022-09-29T21:01

политика

россия

референдумы на освобожденных территориях

турция

владимир путин

оон

луганская народная республика

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин информировал президента Турции Тайипа Эрдогана об итогах состоявшихся 23-27 сентября референдумов о вхождении в состав РФ освобожденных территорий, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин информировал об итогах состоявшихся 23-27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав Российской Федерации. Подчёркнуто, что голосование прошло в условиях прозрачности, в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства. Жители этих регионов реализовали своё право на самоопределение в соответствии с положениями Устава ООН, международными пактами о правах человека 1966 года и хельсинкским Заключительным актом 1975 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220929/delegatsii-1820453178.html

россия

турция

луганская народная республика

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политика, россия, референдумы на освобожденных территориях, турция, владимир путин, оон, луганская народная республика