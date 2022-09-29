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Путин проинформировал Эрдогана об итогах референдумов - РИА Новости, 29.09.2022
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Путин проинформировал Эрдогана об итогах референдумов
Путин проинформировал Эрдогана об итогах референдумов - РИА Новости, 29.09.2022
Путин проинформировал Эрдогана об итогах референдумов
Президент России Владимир Путин информировал президента Турции Тайипа Эрдогана об итогах состоявшихся 23-27 сентября референдумов о вхождении в состав РФ... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T20:42
2022-09-29T21:01
политика
россия
референдумы на освобожденных территориях
турция
владимир путин
оон
луганская народная республика
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин информировал президента Турции Тайипа Эрдогана об итогах состоявшихся 23-27 сентября референдумов о вхождении в состав РФ освобожденных территорий, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин информировал об итогах состоявшихся 23-27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав Российской Федерации. Подчёркнуто, что голосование прошло в условиях прозрачности, в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства. Жители этих регионов реализовали своё право на самоопределение в соответствии с положениями Устава ООН, международными пактами о правах человека 1966 года и хельсинкским Заключительным актом 1975 года", - говорится в сообщении.
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политика, россия, референдумы на освобожденных территориях, турция, владимир путин, оон, луганская народная республика
Политика, Россия, Референдумы на освобожденных территориях, Турция, Владимир Путин, ООН, Луганская Народная Республика
20:42 29.09.2022 (обновлено: 21:01 29.09.2022)
 
Путин проинформировал Эрдогана об итогах референдумов

Путин проинформировал Эрдогана об итогах референдумов на освобожденных территориях

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБюллетени во время подсчета голосов
Бюллетени во время подсчета голосов - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
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Бюллетени во время подсчета голосов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин информировал президента Турции Тайипа Эрдогана об итогах состоявшихся 23-27 сентября референдумов о вхождении в состав РФ освобожденных территорий, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин информировал об итогах состоявшихся 23-27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав Российской Федерации. Подчёркнуто, что голосование прошло в условиях прозрачности, в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства. Жители этих регионов реализовали своё право на самоопределение в соответствии с положениями Устава ООН, международными пактами о правах человека 1966 года и хельсинкским Заключительным актом 1975 года", - говорится в сообщении.
Референдум - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
20:48
Делегации ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Москву
 
ПолитикаРоссияРеферендумы на освобожденных территорияхТурцияВладимир ПутинООНЛуганская Народная Республика
 
 
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