https://ria.ru/20220929/referendum-1820298974.html

Песков рассказал о договорах о вхождении в состав России

Песков рассказал о договорах о вхождении в состав России - РИА Новости, 29.09.2022

Песков рассказал о договорах о вхождении в состав России

Договор о вступлении в состав России подпишут со всеми четырьмя субъектами, где проходили референдумы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T13:10

2022-09-29T13:10

2022-09-29T13:10

россия

луганская народная республика

запорожская область

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Договор о вступлении в состав России подпишут со всеми четырьмя субъектами, где проходили референдумы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Все четыре, которые провели референдумы и обратились с соответствующей просьбой к российской стороне", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, со сколькими территориями будет подписан договор о включении их в состав РФ.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

https://ria.ru/20220929/rossiya-1820292553.html

россия

луганская народная республика

запорожская область

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Дарья Буймова

россия, луганская народная республика, запорожская область, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях