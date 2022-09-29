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Песков рассказал о договорах о вхождении в состав России - РИА Новости, 29.09.2022
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Песков рассказал о договорах о вхождении в состав России
Песков рассказал о договорах о вхождении в состав России - РИА Новости, 29.09.2022
Песков рассказал о договорах о вхождении в состав России
Договор о вступлении в состав России подпишут со всеми четырьмя субъектами, где проходили референдумы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:10
2022-09-29T13:10
россия
луганская народная республика
запорожская область
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Договор о вступлении в состав России подпишут со всеми четырьмя субъектами, где проходили референдумы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Все четыре, которые провели референдумы и обратились с соответствующей просьбой к российской стороне", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, со сколькими территориями будет подписан договор о включении их в состав РФ.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
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россия
луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, запорожская область, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
13:10 29.09.2022
 
Песков рассказал о договорах о вхождении в состав России

Песков: договоры о вхождении в состав России подпишут со всеми четырьмя территориями

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЧлен избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве
Член избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Член избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Договор о вступлении в состав России подпишут со всеми четырьмя субъектами, где проходили референдумы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все четыре, которые провели референдумы и обратились с соответствующей просьбой к российской стороне", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, со сколькими территориями будет подписан договор о включении их в состав РФ.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
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РоссияЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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