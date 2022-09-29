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Врач рассказал о состоянии раненной в Харьковской области девочки - РИА Новости, 29.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/rebenok-1820336697.html
Врач рассказал о состоянии раненной в Харьковской области девочки
Врач рассказал о состоянии раненной в Харьковской области девочки - РИА Новости, 29.09.2022
Врач рассказал о состоянии раненной в Харьковской области девочки
Двенадцатилетняя девочка, раненная при обстреле украинскими войсками колонны с беженцами в Харьковской области, находится в состоянии средней степени тяжести,... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:13
2022-09-29T16:04
специальная военная операция на украине
в мире
родион мирошник
харьковская область
луганская народная республика
россия
минздрав лнр
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ЛУГАНСК, 29 сен – РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка, раненная при обстреле украинскими войсками колонны с беженцами в Харьковской области, находится в состоянии средней степени тяжести, сообщила журналистам главврач Луганской республиканской детской клинической больницы Людмила Белецкая.Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР заявили, что семь человек, в том числе двое детей, получили ранения в результате обстрела колонны с беженцами в Харьковской области. По словам главы представительства ЛНР в РФ Родиона Мирошника, по предварительным данным, из-за обстрела колонны погибли порядка 30 человек, в том числе дети. Пострадавших доставили в больницы в ЛНР."Состояние девочки при поступлении было тяжелое, состояние мальчика (10 лет – ред.) было средней тяжести. В динамике состояние стабилизовалось… Состояние девочки средней тяжести. По роду заболевания ребенок тяжелый и нуждается в оказании специальной травматологической помощи федеральных клиник", - сказала Белецкая.Она уточнила, что у детей минно-взрывные травмы, им оказана вся необходимая помощь.
https://ria.ru/20220929/kherson-1820280546.html
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Главврач луганской больницы рассказывает о состоянии детей раненых при обстреле ВСУ колонны с беженцами
Главврач луганской больницы рассказывает о состоянии детей раненых при обстреле ВСУ колонны с беженцами
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в мире, родион мирошник, харьковская область, луганская народная республика, россия, минздрав лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Родион Мирошник, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Россия, Минздрав ЛНР
15:13 29.09.2022 (обновлено: 16:04 29.09.2022)
 
Врач рассказал о состоянии раненной в Харьковской области девочки

Врач: состояние девочки-беженки, раненной при обстреле в Харьковской области, тяжелое

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 29 сен – РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка, раненная при обстреле украинскими войсками колонны с беженцами в Харьковской области, находится в состоянии средней степени тяжести, сообщила журналистам главврач Луганской республиканской детской клинической больницы Людмила Белецкая.
Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР заявили, что семь человек, в том числе двое детей, получили ранения в результате обстрела колонны с беженцами в Харьковской области. По словам главы представительства ЛНР в РФ Родиона Мирошника, по предварительным данным, из-за обстрела колонны погибли порядка 30 человек, в том числе дети. Пострадавших доставили в больницы в ЛНР.
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"Состояние девочки при поступлении было тяжелое, состояние мальчика (10 лет – ред.) было средней тяжести. В динамике состояние стабилизовалось… Состояние девочки средней тяжести. По роду заболевания ребенок тяжелый и нуждается в оказании специальной травматологической помощи федеральных клиник", - сказала Белецкая.
Она уточнила, что у детей минно-взрывные травмы, им оказана вся необходимая помощь.
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