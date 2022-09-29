https://ria.ru/20220929/rassledovanie-1820339047.html

Захарова прокомментировала расследование ЧП на "Северных потоках"

Захарова прокомментировала расследование ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 29.09.2022

Захарова прокомментировала расследование ЧП на "Северных потоках"

РФ рассчитывает, что международное расследование причин аварии на нескольких нитках газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" будет объективным,... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T15:22

2022-09-29T15:22

2022-09-29T15:22

мария захарова

россия

балтийское море

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

в мире

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. РФ рассчитывает, что международное расследование причин аварии на нескольких нитках газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" будет объективным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия начала свое национальное расследование, о чем вчера заявили наши правоохранительные органы и органы безопасности. Очень хотелось бы верить, что международное расследование случившегося на газопроводах в Балтийском море будет носить объективный характер", - сказала Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20220929/mid-1820335354.html

россия

балтийское море

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Дарья Буймова

мария захарова, россия, балтийское море, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", в мире