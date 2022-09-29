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Захарова прокомментировала расследование ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 29.09.2022
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Захарова прокомментировала расследование ЧП на "Северных потоках"
Захарова прокомментировала расследование ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 29.09.2022
Захарова прокомментировала расследование ЧП на "Северных потоках"
РФ рассчитывает, что международное расследование причин аварии на нескольких нитках газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" будет объективным,... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:22
2022-09-29T15:22
мария захарова
россия
балтийское море
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
в мире
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. РФ рассчитывает, что международное расследование причин аварии на нескольких нитках газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" будет объективным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия начала свое национальное расследование, о чем вчера заявили наши правоохранительные органы и органы безопасности. Очень хотелось бы верить, что международное расследование случившегося на газопроводах в Балтийском море будет носить объективный характер", - сказала Захарова на брифинге.
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мария захарова, россия, балтийское море, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", в мире
Мария Захарова, Россия, Балтийское море, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", В мире
15:22 29.09.2022
 
Захарова прокомментировала расследование ЧП на "Северных потоках"

В МИД заявили, что Россия надеется на объективность расследования ЧП на "Северных потоках"

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. РФ рассчитывает, что международное расследование причин аварии на нескольких нитках газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" будет объективным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия начала свое национальное расследование, о чем вчера заявили наши правоохранительные органы и органы безопасности. Очень хотелось бы верить, что международное расследование случившегося на газопроводах в Балтийском море будет носить объективный характер", - сказала Захарова на брифинге.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
15:11
МИД отверг заявления о причастности России к ЧП на "Северных потоках"
 
Мария ЗахароваРоссияБалтийское мореСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"В мире
 
 
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