https://ria.ru/20220929/rakety-1820352374.html
КНДР могла запустить две баллистические ракеты, пишут СМИ
КНДР могла запустить две баллистические ракеты, пишут СМИ - РИА Новости, 29.09.2022
КНДР могла запустить две баллистические ракеты, пишут СМИ
КНДР могла провести пуск двух, предположительно, баллистических ракет, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:54
2022-09-29T15:54
2022-09-29T15:54
в мире
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 29 сен – РИА Новости. КНДР могла провести пуск двух, предположительно, баллистических ракет, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах.Ранее комитет Начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи заявил, что неустановленного типа ракета выпущена КНДР в сторону Японского моря. О возможном ракетном пуске также сообщило министерство обороны Японии.При канцелярии премьер-министра Японии был создан экстренных штаб по сбору и анализу информации. В свою очередь, Фумио Кисида распорядился предпринять все возможные усилия по сбору и анализу информации и осуществлению своевременного оповещения населения, обеспечить безопасность авиа- и морского транспортного сообщения, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств.В случае, если информация подтвердится, это станет 21-м ракетным испытанием КНДР с начала года. Накануне Северная Корея провела пуск двух ракет малого радиуса действия.
https://ria.ru/20220928/ispytaniya-1819996808.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея)
В мире, КНДР (Северная Корея)
КНДР могла запустить две баллистические ракеты, пишут СМИ
Киодо: КНДР могла запустить две баллистические ракеты
ТОКИО, 29 сен – РИА Новости.
КНДР могла провести пуск двух, предположительно, баллистических ракет, сообщило агентство Киодо
со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Ранее комитет Начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи заявил, что неустановленного типа ракета выпущена КНДР в сторону Японского моря. О возможном ракетном пуске также сообщило министерство обороны Японии.
При канцелярии премьер-министра Японии был создан экстренных штаб по сбору и анализу информации. В свою очередь, Фумио Кисида распорядился предпринять все возможные усилия по сбору и анализу информации и осуществлению своевременного оповещения населения, обеспечить безопасность авиа- и морского транспортного сообщения, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств.
В случае, если информация подтвердится, это станет 21-м ракетным испытанием КНДР с начала года. Накануне Северная Корея провела пуск двух ракет малого радиуса действия.