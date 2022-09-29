https://ria.ru/20220929/rakety-1820352374.html

КНДР могла запустить две баллистические ракеты, пишут СМИ

КНДР могла запустить две баллистические ракеты, пишут СМИ - РИА Новости, 29.09.2022

КНДР могла запустить две баллистические ракеты, пишут СМИ

КНДР могла провести пуск двух, предположительно, баллистических ракет, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T15:54

2022-09-29T15:54

2022-09-29T15:54

в мире

кндр (северная корея)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793325247_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_01465da9537ade90ea8fd757f90e4575.jpg

ТОКИО, 29 сен – РИА Новости. КНДР могла провести пуск двух, предположительно, баллистических ракет, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах.Ранее комитет Начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи заявил, что неустановленного типа ракета выпущена КНДР в сторону Японского моря. О возможном ракетном пуске также сообщило министерство обороны Японии.При канцелярии премьер-министра Японии был создан экстренных штаб по сбору и анализу информации. В свою очередь, Фумио Кисида распорядился предпринять все возможные усилия по сбору и анализу информации и осуществлению своевременного оповещения населения, обеспечить безопасность авиа- и морского транспортного сообщения, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств.В случае, если информация подтвердится, это станет 21-м ракетным испытанием КНДР с начала года. Накануне Северная Корея провела пуск двух ракет малого радиуса действия.

https://ria.ru/20220928/ispytaniya-1819996808.html

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, кндр (северная корея)