16:01 29.09.2022 (обновлено: 16:17 29.09.2022)
КНДР запустила две баллистические ракеты, сообщили в Минобороны Японии
Минобороны Японии: КНДР запустила две баллистические ракеты, они пролетели 300 километров
© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле. Архивное фото
ТОКИО, 29 сен – РИА Новости. Министерство обороны Японии полагает, что КНДР провела пуск двух баллистических ракет малой дальности, они преодолели расстояние около 300 километров, достигнув максимальной высоты в 50 километров.
Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава ведомства Ясукадзу Хамада. Трансляция велась телеканалом NHK.
"Продолжающиеся пуски ракет Северной Кореи абсолютно неприемлемы и представляют собой угрозы не только для нашей страны, но и для региона и мирового сообщества", - подчеркнул министр, добавив, что Япония намерена тесно взаимодействовать по данному вопросу с США и Южной Кореей.
При канцелярии премьер-министра Японии сразу после сообщения об очередном ракетном пуске КНДР был создан экстренный штаб по сбору и анализу информации. В свою очередь, премьер Фумио Кисида распорядился предпринять все возможные усилия по сбору и анализу информации и осуществлению своевременного оповещения населения, обеспечить безопасность авиа- и морского транспортного сообщения, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств.
В случае, если информация подтвердится, это станет 21 ракетным испытанием КНДР с начала года. Накануне Северная Корея провела пуск двух ракет малого радиуса действия.
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