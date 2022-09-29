https://ria.ru/20220929/raketa-1820354424.html

КНДР запустила две баллистические ракеты, сообщили в Минобороны Японии

КНДР запустила две баллистические ракеты, сообщили в Минобороны Японии - РИА Новости, 29.09.2022

КНДР запустила две баллистические ракеты, сообщили в Минобороны Японии

Министерство обороны Японии полагает, что КНДР провела пуск двух баллистических ракет малой дальности, они преодолели расстояние около 300 километров, достигнув РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T16:01

2022-09-29T16:01

2022-09-29T16:17

в мире

япония

министерство обороны японии

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 29 сен – РИА Новости. Министерство обороны Японии полагает, что КНДР провела пуск двух баллистических ракет малой дальности, они преодолели расстояние около 300 километров, достигнув максимальной высоты в 50 километров.Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава ведомства Ясукадзу Хамада. Трансляция велась телеканалом NHK."Продолжающиеся пуски ракет Северной Кореи абсолютно неприемлемы и представляют собой угрозы не только для нашей страны, но и для региона и мирового сообщества", - подчеркнул министр, добавив, что Япония намерена тесно взаимодействовать по данному вопросу с США и Южной Кореей.При канцелярии премьер-министра Японии сразу после сообщения об очередном ракетном пуске КНДР был создан экстренный штаб по сбору и анализу информации. В свою очередь, премьер Фумио Кисида распорядился предпринять все возможные усилия по сбору и анализу информации и осуществлению своевременного оповещения населения, обеспечить безопасность авиа- и морского транспортного сообщения, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств.В случае, если информация подтвердится, это станет 21 ракетным испытанием КНДР с начала года. Накануне Северная Корея провела пуск двух ракет малого радиуса действия.

https://ria.ru/20220928/raketa-1820031527.html

япония

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Варвара Скокшина

в мире, япония, министерство обороны японии, кндр (северная корея)