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Выпущенная, предположительно, КНДР ракета упала в Японском море - РИА Новости, 29.09.2022
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Выпущенная, предположительно, КНДР ракета упала в Японском море
Выпущенная, предположительно, КНДР ракета упала в Японском море - РИА Новости, 29.09.2022
Выпущенная, предположительно, КНДР ракета упала в Японском море
Выпущенная, предположительно, КНДР ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии, данных об ущербе не поступало, сообщило агентство Киодо со ссылкой РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:17
2022-09-29T15:17
в мире
япония
кндр (северная корея)
японское море
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ТОКИО, 29 сен - РИА Новости. Выпущенная, предположительно, КНДР ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии, данных об ущербе не поступало, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах.Ранее комитет Начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи заявил, что неустановленного типа ракета выпущена КНДР в сторону Японского моря.Накануне КНДР также испытала баллистическую ракету малого радиуса действия.
https://ria.ru/20220921/vstrecha-1818311344.html
япония
кндр (северная корея)
японское море
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в мире, япония, кндр (северная корея), японское море
В мире, Япония, КНДР (Северная Корея), Японское море
15:17 29.09.2022
 
Выпущенная, предположительно, КНДР ракета упала в Японском море

Киодо: выпущенная, предположительно, КНДР ракета упала вне исключительной зоны Японии

© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 29 сен - РИА Новости. Выпущенная, предположительно, КНДР ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии, данных об ущербе не поступало, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Ранее комитет Начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи заявил, что неустановленного типа ракета выпущена КНДР в сторону Японского моря.
Накануне КНДР также испытала баллистическую ракету малого радиуса действия.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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Премьер Японии заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном
 
В миреЯпонияКНДР (Северная Корея)Японское море
 
 
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