https://ria.ru/20220929/raketa-1820337886.html
Выпущенная, предположительно, КНДР ракета упала в Японском море
Выпущенная, предположительно, КНДР ракета упала в Японском море - РИА Новости, 29.09.2022
Выпущенная, предположительно, КНДР ракета упала в Японском море
Выпущенная, предположительно, КНДР ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии, данных об ущербе не поступало, сообщило агентство Киодо со ссылкой РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:17
2022-09-29T15:17
2022-09-29T15:17
в мире
япония
кндр (северная корея)
японское море
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ТОКИО, 29 сен - РИА Новости. Выпущенная, предположительно, КНДР ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии, данных об ущербе не поступало, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах.Ранее комитет Начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи заявил, что неустановленного типа ракета выпущена КНДР в сторону Японского моря.Накануне КНДР также испытала баллистическую ракету малого радиуса действия.
https://ria.ru/20220921/vstrecha-1818311344.html
япония
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, кндр (северная корея), японское море
В мире, Япония, КНДР (Северная Корея), Японское море
Выпущенная, предположительно, КНДР ракета упала в Японском море
Киодо: выпущенная, предположительно, КНДР ракета упала вне исключительной зоны Японии