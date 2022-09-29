https://ria.ru/20220929/raketa-1820337886.html

Выпущенная, предположительно, КНДР ракета упала в Японском море

Выпущенная, предположительно, КНДР ракета упала в Японском море - РИА Новости, 29.09.2022

Выпущенная, предположительно, КНДР ракета упала в Японском море

Выпущенная, предположительно, КНДР ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии, данных об ущербе не поступало, сообщило агентство Киодо со ссылкой РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T15:17

2022-09-29T15:17

2022-09-29T15:17

в мире

япония

кндр (северная корея)

японское море

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ТОКИО, 29 сен - РИА Новости. Выпущенная, предположительно, КНДР ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии, данных об ущербе не поступало, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах.Ранее комитет Начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи заявил, что неустановленного типа ракета выпущена КНДР в сторону Японского моря.Накануне КНДР также испытала баллистическую ракету малого радиуса действия.

https://ria.ru/20220921/vstrecha-1818311344.html

япония

кндр (северная корея)

японское море

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, япония, кндр (северная корея), японское море