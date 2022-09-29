https://ria.ru/20220929/putin-1820412576.html

Путин объяснил видеоформат встречи с главами разведок стран СНГ

Путин объяснил видеоформат встречи с главами разведок стран СНГ - РИА Новости, 29.09.2022

Путин объяснил видеоформат встречи с главами разведок стран СНГ

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями служб безопасности и разведки стран СНГ, которая проходила по видеосвязи, объяснил выбранный формат... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T17:52

2022-09-29T17:52

2022-09-29T17:53

владимир путин

россия

москва

снг

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями служб безопасности и разведки стран СНГ, которая проходила по видеосвязи, объяснил выбранный формат встречи сохраняющимися санитарными нормами."Рассчитывал, что увидимся с вами, что называется, вживую, пообщаемся поплотнее, но к сожалению, ограничения санитарные до сих пор сохраняются. Но я в любом случае приветствую всех руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, собравшихся в Москве на свое очередное заседание", - сказал Путин.По его словам, данная встреча - еще одно важное свидетельство постоянного внимания руководства государств СНГ к вопросам укрепления коллективной безопасности и стратегического партнерства.

https://ria.ru/20220929/diktat-1820398830.html

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Наталья Макарова

владимир путин, россия, москва, снг