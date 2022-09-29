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Путин объяснил видеоформат встречи с главами разведок стран СНГ - РИА Новости, 29.09.2022
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Путин объяснил видеоформат встречи с главами разведок стран СНГ
Путин объяснил видеоформат встречи с главами разведок стран СНГ - РИА Новости, 29.09.2022
Путин объяснил видеоформат встречи с главами разведок стран СНГ
Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями служб безопасности и разведки стран СНГ, которая проходила по видеосвязи, объяснил выбранный формат... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:52
2022-09-29T17:53
владимир путин
россия
москва
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями служб безопасности и разведки стран СНГ, которая проходила по видеосвязи, объяснил выбранный формат встречи сохраняющимися санитарными нормами."Рассчитывал, что увидимся с вами, что называется, вживую, пообщаемся поплотнее, но к сожалению, ограничения санитарные до сих пор сохраняются. Но я в любом случае приветствую всех руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, собравшихся в Москве на свое очередное заседание", - сказал Путин.По его словам, данная встреча - еще одно важное свидетельство постоянного внимания руководства государств СНГ к вопросам укрепления коллективной безопасности и стратегического партнерства.
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владимир путин, россия, москва, снг
Владимир Путин, Россия, Москва, СНГ
17:52 29.09.2022 (обновлено: 17:53 29.09.2022)
 
Путин объяснил видеоформат встречи с главами разведок стран СНГ

Путин объяснил видеоформат встречи с главами разведок стран СНГ санитарными нормами

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями служб безопасности и разведки стран СНГ, которая проходила по видеосвязи, объяснил выбранный формат встречи сохраняющимися санитарными нормами.
"Рассчитывал, что увидимся с вами, что называется, вживую, пообщаемся поплотнее, но к сожалению, ограничения санитарные до сих пор сохраняются. Но я в любом случае приветствую всех руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, собравшихся в Москве на свое очередное заседание", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Вчера, 17:34
Путин заявил, что Запад пытается проводить политику диктата
По его словам, данная встреча - еще одно важное свидетельство постоянного внимания руководства государств СНГ к вопросам укрепления коллективной безопасности и стратегического партнерства.
 
Владимир ПутинРоссияМоскваСНГ
 
 
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