https://ria.ru/20220929/putin-1820400738.html

Путин назвал важнейшие условия для развития стран СНГ

Путин назвал важнейшие условия для развития стран СНГ - РИА Новости, 29.09.2022

Путин назвал важнейшие условия для развития стран СНГ

Внешняя безопасность и внутренняя стабильность - важнейшие условия для развития государств СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T17:37

2022-09-29T17:37

2022-09-29T17:48

снг

владимир путин

политика

россия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Внешняя безопасность и внутренняя стабильность - важнейшие условия для развития государств СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин."В нынешней сложной и напряженной международной обстановке внешняя безопасность и внутренняя стабильность - это важнейшие условия поступательного развития наших государств", - сказал Путин в ходе общения с главами разведок стран СНГ.

https://ria.ru/20220929/sng-1820400022.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

снг, владимир путин, политика, россия