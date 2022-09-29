https://ria.ru/20220929/putin-1820400738.html
Путин назвал важнейшие условия для развития стран СНГ
Путин назвал важнейшие условия для развития стран СНГ - РИА Новости, 29.09.2022
Путин назвал важнейшие условия для развития стран СНГ
Внешняя безопасность и внутренняя стабильность - важнейшие условия для развития государств СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:37
2022-09-29T17:37
2022-09-29T17:48
снг
владимир путин
политика
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Внешняя безопасность и внутренняя стабильность - важнейшие условия для развития государств СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин."В нынешней сложной и напряженной международной обстановке внешняя безопасность и внутренняя стабильность - это важнейшие условия поступательного развития наших государств", - сказал Путин в ходе общения с главами разведок стран СНГ.
https://ria.ru/20220929/sng-1820400022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, владимир путин, политика, россия
СНГ, Владимир Путин, Политика, Россия
17:37 29.09.2022 (обновлено: 17:48 29.09.2022)
Путин назвал важнейшие условия для развития стран СНГ
Путин: внешняя безопасность и внутренняя стабильность — условия для развития стран СНГ