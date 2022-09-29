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Путин заявил о формировании более справедливого мира - РИА Новости, 29.09.2022
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Путин заявил о формировании более справедливого мира
Путин заявил о формировании более справедливого мира - РИА Новости, 29.09.2022
Путин заявил о формировании более справедливого мира
Формирование более справедливого мира происходит прямо сейчас на наших глазах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:33
2022-09-29T17:44
владимир путин
россия
снг
политика
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Формирование более справедливого мира происходит прямо сейчас на наших глазах, заявил президент РФ Владимир Путин.Такое формирование, по словам Путина, сопровождается "лежащими на поверхности проблемами"."Однополярная гегемония неумолимо рушится. Это объективная реальность, с которой Запад категорически не желает мириться. Ну и все из этого вытекающее мы видим", - объяснил глава государства.
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владимир путин, россия, снг, политика
Владимир Путин, Россия, СНГ, Политика
17:33 29.09.2022 (обновлено: 17:44 29.09.2022)
 
Путин заявил о формировании более справедливого мира

Президент Путин заявил, что сейчас происходит формирование более справедливого мира

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Формирование более справедливого мира происходит прямо сейчас на наших глазах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На наших глазах идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства", - сказал Путин в ходе общения с главами разведок стран СНГ.
Такое формирование, по словам Путина, сопровождается "лежащими на поверхности проблемами".
"Однополярная гегемония неумолимо рушится. Это объективная реальность, с которой Запад категорически не желает мириться. Ну и все из этого вытекающее мы видим", - объяснил глава государства.
На Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ – Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
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