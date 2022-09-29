https://ria.ru/20220929/putin-1820396709.html

Путин заявил о формировании более справедливого мира

Путин заявил о формировании более справедливого мира - РИА Новости, 29.09.2022

Путин заявил о формировании более справедливого мира

Формирование более справедливого мира происходит прямо сейчас на наших глазах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T17:33

2022-09-29T17:33

2022-09-29T17:44

владимир путин

россия

снг

политика

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Формирование более справедливого мира происходит прямо сейчас на наших глазах, заявил президент РФ Владимир Путин.Такое формирование, по словам Путина, сопровождается "лежащими на поверхности проблемами"."Однополярная гегемония неумолимо рушится. Это объективная реальность, с которой Запад категорически не желает мириться. Ну и все из этого вытекающее мы видим", - объяснил глава государства.

https://ria.ru/20220929/sng-1820399381.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, снг, политика