https://ria.ru/20220929/pushilin-1820472451.html

Пушилин назвал Краснолиманское направление самым сложным

Пушилин назвал Краснолиманское направление самым сложным - РИА Новости, 30.09.2022

Пушилин назвал Краснолиманское направление самым сложным

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что Краснолиманское направление остается самым сложным на фронте. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-29T23:26

2022-09-29T23:26

2022-09-30T01:42

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донбасс

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

в мире

россия

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ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что Краснолиманское направление остается самым сложным на фронте.При этом он пообещал, что в ближайшем будущем обстановка изменится в пользу союзных сил.Народная милиция ДНР в среду сообщила, что Красный Лиман и ключевые трассы остаются под контролем союзных сил. Ранее Минобороны сообщило о неудачной попытке ВСУ перейти в наступление на этом направлении. Украинские военные потеряли свыше 70 человек убитыми, а также четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля.В последние недели в районе Красного Лимана идут ожесточенные бои. По словам Пушилина, украинское командование стянуло туда значительные силы.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

денис пушилин, донбасс, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, в мире, россия, красный лиман