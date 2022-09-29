23:26 29.09.2022 (обновлено: 01:42 30.09.2022)
Пушилин назвал Краснолиманское направление самым сложным
Глава ДНР Пушилин назвал Краснолиманское направление фронта самым сложным
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что Краснолиманское направление остается самым сложным на фронте.
При этом он пообещал, что в ближайшем будущем обстановка изменится в пользу союзных сил.
"По линии фронта самое сложное направление Краснолиманское остается, и тем не менее наши ребята, союзные силы ситуацию удерживают, и с учетом приходящего подкрепления, я думаю, мы там ситуацию совсем скоро переломим", — подчеркнул глава республики.
Народная милиция ДНР в среду сообщила, что Красный Лиман и ключевые трассы остаются под контролем союзных сил. Ранее Минобороны сообщило о неудачной попытке ВСУ перейти в наступление на этом направлении. Украинские военные потеряли свыше 70 человек убитыми, а также четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля.
В последние недели в районе Красного Лимана идут ожесточенные бои. По словам Пушилина, украинское командование стянуло туда значительные силы.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.