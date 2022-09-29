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Пушилин назвал Краснолиманское направление самым сложным - РИА Новости, 30.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/pushilin-1820472451.html
Пушилин назвал Краснолиманское направление самым сложным
Пушилин назвал Краснолиманское направление самым сложным - РИА Новости, 30.09.2022
Пушилин назвал Краснолиманское направление самым сложным
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что Краснолиманское направление остается самым сложным на фронте. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-29T23:26
2022-09-30T01:42
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донбасс
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
в мире
россия
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ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что Краснолиманское направление остается самым сложным на фронте.При этом он пообещал, что в ближайшем будущем обстановка изменится в пользу союзных сил.Народная милиция ДНР в среду сообщила, что Красный Лиман и ключевые трассы остаются под контролем союзных сил. Ранее Минобороны сообщило о неудачной попытке ВСУ перейти в наступление на этом направлении. Украинские военные потеряли свыше 70 человек убитыми, а также четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля.В последние недели в районе Красного Лимана идут ожесточенные бои. По словам Пушилина, украинское командование стянуло туда значительные силы.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донбасс
донецкая народная республика
украина
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денис пушилин, донбасс, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, в мире, россия, красный лиман
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, Красный Лиман
23:26 29.09.2022 (обновлено: 01:42 30.09.2022)
 
Пушилин назвал Краснолиманское направление самым сложным

Глава ДНР Пушилин назвал Краснолиманское направление фронта самым сложным

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что Краснолиманское направление остается самым сложным на фронте.
При этом он пообещал, что в ближайшем будущем обстановка изменится в пользу союзных сил.

"По линии фронта самое сложное направление Краснолиманское остается, и тем не менее наши ребята, союзные силы ситуацию удерживают, и с учетом приходящего подкрепления, я думаю, мы там ситуацию совсем скоро переломим", — подчеркнул глава республики.

Народная милиция ДНР в среду сообщила, что Красный Лиман и ключевые трассы остаются под контролем союзных сил. Ранее Минобороны сообщило о неудачной попытке ВСУ перейти в наступление на этом направлении. Украинские военные потеряли свыше 70 человек убитыми, а также четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля.
В последние недели в районе Красного Лимана идут ожесточенные бои. По словам Пушилина, украинское командование стянуло туда значительные силы.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреРоссияКрасный Лиман
 
 
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