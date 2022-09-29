https://ria.ru/20220929/pugacheva-1820357242.html

Директор Пугачевой не знает о планах певицы уехать из России

Директор Пугачевой не знает о планах певицы уехать из России - РИА Новости, 29.09.2022

Директор Пугачевой не знает о планах певицы уехать из России

Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова заявила РИА Новости, что не знает о планах певицы уехать из России. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T16:15

2022-09-29T16:15

2022-09-29T16:16

шоубиз

алла пугачева

максим галкин

россия

израиль

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова заявила РИА Новости, что не знает о планах певицы уехать из России.Ранее в различных Telegram-каналах появилась информация, что Пугачева покинула страну вместе с детьми и улетела в Израиль."Я не в курсе, не знаю. (Она) не говорила", - ответила Чупракова на вопрос о том, действительно ли певица уехала из России.Ранее министерство юстиции России включило в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, мужа Пугачевой, шоумена Максима Галкина*. После чего он заявил, что не согласен с этим статусом. Алла Пугачева попросила Минюст РФ признать ее иноагентом вслед за мужем, однако ведомство проигнорировало это заявление.СМИ сообщали, что Галкин уехал в Израиль. В своем Instagram ** шоумен анонсировал свои гастроли по странам мира.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220916/pugacheva-1817315142.html

https://ria.ru/20220918/pugacheva-1817674722.html

россия

израиль

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

алла пугачева, максим галкин, россия, израиль