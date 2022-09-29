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В Турции прошли протесты против прекращения использования системы "Мир" - РИА Новости, 29.09.2022
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В Турции прошли протесты против прекращения использования системы "Мир"
В Турции прошли протесты против прекращения использования системы "Мир" - РИА Новости, 29.09.2022
В Турции прошли протесты против прекращения использования системы "Мир"
Турецкая партия "Родина" устроила акцию против выхода турецких банков из платежной системы "Мир" под давлением США, пишет газета Aydınlık. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T08:34
2022-09-29T09:43
в мире
турция
россия
карта "мир"
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АНКАРА, 29 сен — РИА Новости. Турецкая партия "Родина" устроила акцию против выхода турецких банков из платежной системы "Мир" под давлением США, пишет газета Aydınlık.Участники акции жестко раскритиковали тот факт, что государственные банки вслед за частными поддались давлению Запада.Как заявил генсек "Родины" Догу Перинчек, выход турецких банков из платежной системы "Мир" — это "динамит, заложенный под турецкий туризм и турецкую экономику"."Санкции против России — это санкции против Турции. Никто не может себе этого позволить", — заключил политик.Частные турецкие банки Is Bankasi и Denizbank в середине сентября сообщили РИА Новости, что прекратили обслуживать российские карты "Мир" из-за санкций США и Великобритании против России.В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника написало, что государственные Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank также решили прекратить использование российской платежной системы. При этом представитель Ziraat Bank заявил РИА Новости, что в банке пока не получали никаких официальных уведомлений от местного регулятора.О том, что Вашингтон готов вводить санкции за поддержку использования российской Национальной системы платежных карт и системы "Мир" за пределами России Минфин США сообщил в середине сентября.Как пояснил накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле считают вынужденным решение турецких госбанков отказаться от российской платежной системы "Мир" в связи с беспрецедентным давлением США.
https://ria.ru/20220929/puteshestviya-1820199477.html
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в мире, турция, россия, карта "мир"
В мире, Турция, Россия, Карта "Мир"
08:34 29.09.2022 (обновлено: 09:43 29.09.2022)
 
В Турции прошли протесты против прекращения использования системы "Мир"

Турецкая партия "Родина" провела протесты против прекращения использования системы "Мир"

© РИА Новости / Антон Никонов / Перейти в медиабанкКарта "Мир" банка "Тинькофф" в Стамбуле
Карта Мир банка Тинькофф в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Антон Никонов
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Карта "Мир" банка "Тинькофф" в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 29 сен — РИА Новости. Турецкая партия "Родина" устроила акцию против выхода турецких банков из платежной системы "Мир" под давлением США, пишет газета Aydınlık.
"Партия "Родина" провела в Анталье акцию протеста против давления США на Турцию и решения банков выйти из системы "Мир". <...> США, угрожающие России, угрожают и Турции", — говорится в публикации.
Участники акции жестко раскритиковали тот факт, что государственные банки вслед за частными поддались давлению Запада.
Как заявил генсек "Родины" Догу Перинчек, выход турецких банков из платежной системы "Мир" — это "динамит, заложенный под турецкий туризм и турецкую экономику".
"Санкции против России — это санкции против Турции. Никто не может себе этого позволить", — заключил политик.
Карта Мир банка Тинькофф на фоне флага Турции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
07:01Туризм
Туристы рассказали, как расплачиваются картой "Мир" в Турции
Частные турецкие банки Is Bankasi и Denizbank в середине сентября сообщили РИА Новости, что прекратили обслуживать российские карты "Мир" из-за санкций США и Великобритании против России.
В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника написало, что государственные Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank также решили прекратить использование российской платежной системы. При этом представитель Ziraat Bank заявил РИА Новости, что в банке пока не получали никаких официальных уведомлений от местного регулятора.
О том, что Вашингтон готов вводить санкции за поддержку использования российской Национальной системы платежных карт и системы "Мир" за пределами России Минфин США сообщил в середине сентября.
Как пояснил накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле считают вынужденным решение турецких госбанков отказаться от российской платежной системы "Мир" в связи с беспрецедентным давлением США.
Карта платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 05:11
В Турции назвали прекращение использования карт "Мир" саботажем США
 
В миреТурцияРоссияКарта "Мир"
 
 
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