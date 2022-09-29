https://ria.ru/20220929/protesty-1820234818.html

В Турции прошли протесты против прекращения использования системы "Мир"

В Турции прошли протесты против прекращения использования системы "Мир" - РИА Новости, 29.09.2022

В Турции прошли протесты против прекращения использования системы "Мир"

Турецкая партия "Родина" устроила акцию против выхода турецких банков из платежной системы "Мир" под давлением США, пишет газета Aydınlık. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T08:34

2022-09-29T08:34

2022-09-29T09:43

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АНКАРА, 29 сен — РИА Новости. Турецкая партия "Родина" устроила акцию против выхода турецких банков из платежной системы "Мир" под давлением США, пишет газета Aydınlık.Участники акции жестко раскритиковали тот факт, что государственные банки вслед за частными поддались давлению Запада.Как заявил генсек "Родины" Догу Перинчек, выход турецких банков из платежной системы "Мир" — это "динамит, заложенный под турецкий туризм и турецкую экономику"."Санкции против России — это санкции против Турции. Никто не может себе этого позволить", — заключил политик.Частные турецкие банки Is Bankasi и Denizbank в середине сентября сообщили РИА Новости, что прекратили обслуживать российские карты "Мир" из-за санкций США и Великобритании против России.В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника написало, что государственные Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank также решили прекратить использование российской платежной системы. При этом представитель Ziraat Bank заявил РИА Новости, что в банке пока не получали никаких официальных уведомлений от местного регулятора.О том, что Вашингтон готов вводить санкции за поддержку использования российской Национальной системы платежных карт и системы "Мир" за пределами России Минфин США сообщил в середине сентября.Как пояснил накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле считают вынужденным решение турецких госбанков отказаться от российской платежной системы "Мир" в связи с беспрецедентным давлением США.

https://ria.ru/20220929/puteshestviya-1820199477.html

https://ria.ru/20220928/sabotazh-1819961267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, россия, карта "мир"