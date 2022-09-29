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Украина уже перестала существовать как проект США, заявил Стремоусов

Украина уже перестала существовать как проект США, заявил Стремоусов - РИА Новости, 29.09.2022

Украина уже перестала существовать как проект США, заявил Стремоусов

Украина перестала существовать как американский проект, в который вкладывали деньги, а Херсонская область становится полноценным субъектом Российской Федерации, РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T02:12

2022-09-29T02:12

2022-09-29T05:15

кирилл стремоусов

россия

херсонская область

украина

референдумы на освобожденных территориях

в мире

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украина перестала существовать как американский проект, в который вкладывали деньги, а Херсонская область становится полноценным субъектом Российской Федерации, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Стремоусов отметил, что Херсонскую область вернули в нормальное состояние. Регион, по его словам, будет развиваться на примере Крыма, который расцвел за восемь лет, прошедших с момента воссоединения с Россией. Между тем американская демократия в мире ничем себя не проявила, кроме "бед, разрушенных судеб, уничтоженных государств", выразил мнение он.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. По данным избиркомов, подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ.

россия

херсонская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

кирилл стремоусов, россия, херсонская область , украина, референдумы на освобожденных территориях, в мире