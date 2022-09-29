Рейтинг@Mail.ru
Украина уже перестала существовать как проект США, заявил Стремоусов - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220929/proekt-1820219518.html
Украина уже перестала существовать как проект США, заявил Стремоусов
Украина уже перестала существовать как проект США, заявил Стремоусов - РИА Новости, 29.09.2022
Украина уже перестала существовать как проект США, заявил Стремоусов
Украина перестала существовать как американский проект, в который вкладывали деньги, а Херсонская область становится полноценным субъектом Российской Федерации, РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T02:12
2022-09-29T05:15
кирилл стремоусов
россия
херсонская область
украина
референдумы на освобожденных территориях
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_402:0:2902:1406_1920x0_80_0_0_e9a543cc8ee444883b123f5cf6d85470.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украина перестала существовать как американский проект, в который вкладывали деньги, а Херсонская область становится полноценным субъектом Российской Федерации, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Стремоусов отметил, что Херсонскую область вернули в нормальное состояние. Регион, по его словам, будет развиваться на примере Крыма, который расцвел за восемь лет, прошедших с момента воссоединения с Россией. Между тем американская демократия в мире ничем себя не проявила, кроме "бед, разрушенных судеб, уничтоженных государств", выразил мнение он.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. По данным избиркомов, подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ.
россия
херсонская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_519:0:2583:1548_1920x0_80_0_0_6d89ee3dd0d2eeb32d6d2e8bce83ab3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кирилл стремоусов, россия, херсонская область , украина, референдумы на освобожденных территориях, в мире
Кирилл Стремоусов, Россия, Херсонская область , Украина, Референдумы на освобожденных территориях, В мире
02:12 29.09.2022 (обновлено: 05:15 29.09.2022)
 
Украина уже перестала существовать как проект США, заявил Стремоусов

Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: Украина перестала существовать как проект США

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украина перестала существовать как американский проект, в который вкладывали деньги, а Херсонская область становится полноценным субъектом Российской Федерации, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Херсонская область уже в считанные десятки часов станет субъектом РФ... Украина уже перестала существовать как американский проект, в который вкладывали космическое количество денег... Украина превратилась в криптоколонию, которую использовали... Украина и все, кто ее создавал, я думаю, в ближайшее время развалятся, потому что мир сегодня встает с колен рабства", - сказал он в видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.

Стремоусов отметил, что Херсонскую область вернули в нормальное состояние. Регион, по его словам, будет развиваться на примере Крыма, который расцвел за восемь лет, прошедших с момента воссоединения с Россией. Между тем американская демократия в мире ничем себя не проявила, кроме "бед, разрушенных судеб, уничтоженных государств", выразил мнение он.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. По данным избиркомов, подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ.
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
27 сентября, 20:40Инфографика
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Инфографика
Посмотреть
 
Кирилл СтремоусовРоссияХерсонская областьУкраинаРеферендумы на освобожденных территорияхВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала