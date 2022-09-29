02:12 29.09.2022 (обновлено: 05:15 29.09.2022)
Украина уже перестала существовать как проект США, заявил Стремоусов
Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: Украина перестала существовать как проект США
Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украина перестала существовать как американский проект, в который вкладывали деньги, а Херсонская область становится полноценным субъектом Российской Федерации, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Херсонская область уже в считанные десятки часов станет субъектом РФ... Украина уже перестала существовать как американский проект, в который вкладывали космическое количество денег... Украина превратилась в криптоколонию, которую использовали... Украина и все, кто ее создавал, я думаю, в ближайшее время развалятся, потому что мир сегодня встает с колен рабства", - сказал он в видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.
Стремоусов отметил, что Херсонскую область вернули в нормальное состояние. Регион, по его словам, будет развиваться на примере Крыма, который расцвел за восемь лет, прошедших с момента воссоединения с Россией. Между тем американская демократия в мире ничем себя не проявила, кроме "бед, разрушенных судеб, уничтоженных государств", выразил мнение он.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. По данным избиркомов, подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ.