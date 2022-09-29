https://ria.ru/20220929/privivki-1820255775.html

Информацию о прививках в Подмосковье теперь можно узнать онлайн

Информацию о прививках в Подмосковье теперь можно узнать онлайн - РИА Новости, 29.09.2022

Информацию о прививках в Подмосковье теперь можно узнать онлайн

Сервис по получению информации о сделанных профилактических прививках запустили в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T10:51

2022-09-29T10:51

2022-09-29T11:08

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Сервис по получению информации о сделанных профилактических прививках запустили в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.По ее словам, выписка о прививках может потребоваться во время плановой госпитализации в больницу, при оформлении санаторно-курортных карт, для участия в спортивных соревнованиях или посещения ряда южных стран. Данные о профилактических прививках будут храниться в поликлинике, к которой прикреплен житель.Чтобы получить доступ к сведениям о своих прививках, нужно оставить заявку на региональном портале в разделе "Электронная регистратура" – "Справки".

https://ria.ru/20220725/remont-1804791203.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество, вакцинация, вакцинация россиян от covid-19, прививки