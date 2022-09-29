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Информацию о прививках в Подмосковье теперь можно узнать онлайн - РИА Новости, 29.09.2022
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Информацию о прививках в Подмосковье теперь можно узнать онлайн
Информацию о прививках в Подмосковье теперь можно узнать онлайн - РИА Новости, 29.09.2022
Информацию о прививках в Подмосковье теперь можно узнать онлайн
Сервис по получению информации о сделанных профилактических прививках запустили в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T10:51
2022-09-29T11:08
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
вакцинация
вакцинация россиян от covid-19
прививки
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Сервис по получению информации о сделанных профилактических прививках запустили в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.По ее словам, выписка о прививках может потребоваться во время плановой госпитализации в больницу, при оформлении санаторно-курортных карт, для участия в спортивных соревнованиях или посещения ряда южных стран. Данные о профилактических прививках будут храниться в поликлинике, к которой прикреплен житель.Чтобы получить доступ к сведениям о своих прививках, нужно оставить заявку на региональном портале в разделе "Электронная регистратура" – "Справки".
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московская область (подмосковье), общество, вакцинация, вакцинация россиян от covid-19, прививки
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество, Вакцинация, Вакцинация россиян от COVID-19, Прививки
10:51 29.09.2022 (обновлено: 11:08 29.09.2022)
 

Информацию о прививках в Подмосковье теперь можно узнать онлайн

© Pixabay / StartupStockPhotosИнформация онлайн
Информация онлайн - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Pixabay / StartupStockPhotos
Информация онлайн. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Сервис по получению информации о сделанных профилактических прививках запустили в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
"Благодаря переводу услуг в "цифру" можно существенно сэкономить время, ведь в этом случае никуда идти не нужно. С помощью нового сервиса на региональном портале любой житель, который прикреплен к поликлинике Подмосковья, сможет получить доступ к информации о сделанных профилактических прививках полностью в электронном виде. Результат появится в личном кабинете. Также с помощью сервиса можно получить сведения о вакцинации своего ребенка", – сообщила глава ведомства Надежда Куртяник.
По ее словам, выписка о прививках может потребоваться во время плановой госпитализации в больницу, при оформлении санаторно-курортных карт, для участия в спортивных соревнованиях или посещения ряда южных стран. Данные о профилактических прививках будут храниться в поликлинике, к которой прикреплен житель.
Чтобы получить доступ к сведениям о своих прививках, нужно оставить заявку на региональном портале в разделе "Электронная регистратура" – "Справки".
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