10:51 29.09.2022 (обновлено: 11:08 29.09.2022)
Информацию о прививках в Подмосковье теперь можно узнать онлайн
Информация онлайн. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Сервис по получению информации о сделанных профилактических прививках запустили в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
"Благодаря переводу услуг в "цифру" можно существенно сэкономить время, ведь в этом случае никуда идти не нужно. С помощью нового сервиса на региональном портале любой житель, который прикреплен к поликлинике Подмосковья, сможет получить доступ к информации о сделанных профилактических прививках полностью в электронном виде. Результат появится в личном кабинете. Также с помощью сервиса можно получить сведения о вакцинации своего ребенка", – сообщила глава ведомства Надежда Куртяник.
По ее словам, выписка о прививках может потребоваться во время плановой госпитализации в больницу, при оформлении санаторно-курортных карт, для участия в спортивных соревнованиях или посещения ряда южных стран. Данные о профилактических прививках будут храниться в поликлинике, к которой прикреплен житель.
Чтобы получить доступ к сведениям о своих прививках, нужно оставить заявку на региональном портале в разделе "Электронная регистратура" – "Справки".