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Жителя ЛНР приговорили к 12 годам за шпионаж в пользу СБУ - РИА Новости, 29.09.2022
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Жителя ЛНР приговорили к 12 годам за шпионаж в пользу СБУ
Жителя ЛНР приговорили к 12 годам за шпионаж в пользу СБУ - РИА Новости, 29.09.2022
Жителя ЛНР приговорили к 12 годам за шпионаж в пользу СБУ
Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил жителя ЛНР к 12 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T18:56
2022-09-29T19:09
в мире
луганская народная республика
служба безопасности украины
мвд лнр
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил жителя ЛНР к 12 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины, заявил РИА Новости представитель Центра общественных связей ЦОС МВД ЛНР."Двадцать девятого сентября нынешнего года гражданину Гнатенко Дмитрию Викторовичу 1994 года рождения Верховным судом ЛНР вынесен приговор в виде 12 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что следствием установлено, что Гнетенко собирал и передавал СБ Украины различные сведения. По данным следствия, каналом передачи данных являлся один из чат-ботов в мессенджере Viber, созданный СБУ для сбора сведений о местах расположения подразделений Народной милиции ЛНР и ВС РФ."Поступающая в адрес украинской спецслужбы информация анализировалась и использовалась для нанесения ударов по целям", - пояснил представитель МВД ЛНР.
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в мире, луганская народная республика, служба безопасности украины, мвд лнр, референдум в донбассе
В мире, Луганская Народная Республика, Служба безопасности Украины, МВД ЛНР, Референдум в Донбассе
18:56 29.09.2022 (обновлено: 19:09 29.09.2022)
 
Жителя ЛНР приговорили к 12 годам за шпионаж в пользу СБУ

Верховный суд приговорил жителя ЛНР к 12 годам за шпионаж в пользу СБУ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил жителя ЛНР к 12 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины, заявил РИА Новости представитель Центра общественных связей ЦОС МВД ЛНР.
"Двадцать девятого сентября нынешнего года гражданину Гнатенко Дмитрию Викторовичу 1994 года рождения Верховным судом ЛНР вынесен приговор в виде 12 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что следствием установлено, что Гнетенко собирал и передавал СБ Украины различные сведения. По данным следствия, каналом передачи данных являлся один из чат-ботов в мессенджере Viber, созданный СБУ для сбора сведений о местах расположения подразделений Народной милиции ЛНР и ВС РФ.
"Поступающая в адрес украинской спецслужбы информация анализировалась и использовалась для нанесения ударов по целям", - пояснил представитель МВД ЛНР.
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