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Жителя ЛНР приговорили к 12 годам за шпионаж в пользу СБУ
Жителя ЛНР приговорили к 12 годам за шпионаж в пользу СБУ - РИА Новости, 29.09.2022
Жителя ЛНР приговорили к 12 годам за шпионаж в пользу СБУ
Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил жителя ЛНР к 12 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T18:56
2022-09-29T18:56
2022-09-29T19:09
в мире
луганская народная республика
служба безопасности украины
мвд лнр
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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил жителя ЛНР к 12 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины, заявил РИА Новости представитель Центра общественных связей ЦОС МВД ЛНР."Двадцать девятого сентября нынешнего года гражданину Гнатенко Дмитрию Викторовичу 1994 года рождения Верховным судом ЛНР вынесен приговор в виде 12 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что следствием установлено, что Гнетенко собирал и передавал СБ Украины различные сведения. По данным следствия, каналом передачи данных являлся один из чат-ботов в мессенджере Viber, созданный СБУ для сбора сведений о местах расположения подразделений Народной милиции ЛНР и ВС РФ."Поступающая в адрес украинской спецслужбы информация анализировалась и использовалась для нанесения ударов по целям", - пояснил представитель МВД ЛНР.
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в мире, луганская народная республика, служба безопасности украины, мвд лнр, референдум в донбассе
В мире, Луганская Народная Республика, Служба безопасности Украины, МВД ЛНР, Референдум в Донбассе
18:56 29.09.2022 (обновлено: 19:09 29.09.2022)
Жителя ЛНР приговорили к 12 годам за шпионаж в пользу СБУ
Верховный суд приговорил жителя ЛНР к 12 годам за шпионаж в пользу СБУ