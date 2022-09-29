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Жителя ЛНР приговорили к 12 годам за шпионаж в пользу СБУ

Жителя ЛНР приговорили к 12 годам за шпионаж в пользу СБУ - РИА Новости, 29.09.2022

Жителя ЛНР приговорили к 12 годам за шпионаж в пользу СБУ

Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил жителя ЛНР к 12 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T18:56

2022-09-29T18:56

2022-09-29T19:09

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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил жителя ЛНР к 12 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины, заявил РИА Новости представитель Центра общественных связей ЦОС МВД ЛНР."Двадцать девятого сентября нынешнего года гражданину Гнатенко Дмитрию Викторовичу 1994 года рождения Верховным судом ЛНР вынесен приговор в виде 12 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что следствием установлено, что Гнетенко собирал и передавал СБ Украины различные сведения. По данным следствия, каналом передачи данных являлся один из чат-ботов в мессенджере Viber, созданный СБУ для сбора сведений о местах расположения подразделений Народной милиции ЛНР и ВС РФ."Поступающая в адрес украинской спецслужбы информация анализировалась и использовалась для нанесения ударов по целям", - пояснил представитель МВД ЛНР.

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в мире, луганская народная республика, служба безопасности украины, мвд лнр, референдум в донбассе