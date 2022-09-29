https://ria.ru/20220929/prigovor-1820246690.html
Мужчина, похитивший девочку в Бийске, получил 20 лет
Мужчина, похитивший девочку в Бийске, получил 20 лет - РИА Новости, 29.09.2022
Мужчина, похитивший девочку в Бийске, получил 20 лет
Мужчина, похитивший 12-летнюю девочку в Бийске, получил 20 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, сообщает пресс-служба СУСК России по... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T10:03
2022-09-29T10:03
2022-09-29T10:03
происшествия
бийск
россия
алтайский край
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Мужчина, похитивший 12-летнюю девочку в Бийске, получил 20 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, сообщает пресс-служба СУСК России по Алтайскому краю.Громкая история произошла прошлым летом. По данным следствия, Олег Лавкин, около месяца выслеживавший девочку, 31 июля увидел ее на велосипеде на проселочной дороге в Бийском районе, связал, положил в мешок, погрузил в прицеп и отвез в подвал своего дома. Испугавшись масштабных поисков, через два дня он отпустил ребенка. Поймали Лавкина 12 августа."Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив ему наказание в виде двадцати лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года", - говорится в сообщении.Ранее в региональной прокуратуре сообщали, что похититель инсценировал утопление ребенка: привез на берег реки личные вещи пропавшей и телефон. В дальнейшем он удерживал девочку в подвале дома, угрожая убийством.
https://ria.ru/20220928/prigovor-1820068024.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, бийск, россия, алтайский край
Происшествия, Бийск, Россия, Алтайский край
Мужчина, похитивший девочку в Бийске, получил 20 лет
Мужчина, похитивший 12-летнюю девочку в Бийске, получил 20 лет колонии строгого режима