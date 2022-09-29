https://ria.ru/20220929/priglasheniya-1820274115.html
Депутатам разослали приглашения на мероприятие с участием Путина в пятницу
Депутатам разослали приглашения на мероприятие с участием Путина в пятницу - РИА Новости, 29.09.2022
Депутатам разослали приглашения на мероприятие с участием Путина в пятницу
Члены нижней палаты российского парламента получили приглашения в Кремль, сообщил депутат от КПРФ Денис Парфенов в Telegram. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:59
2022-09-29T11:59
2022-09-29T12:56
госдума рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Члены нижней палаты российского парламента получили приглашения в Кремль, сообщил депутат от КПРФ Денис Парфенов в Telegram.В комментарии РИА Новости Парфенов уточнил, что в приглашении не указано, о каком событии идет речь.В конце минувшей недели источник в парламенте рассказал РИА Новости, что на 30 сентября в Кремле запланировано протокольное мероприятие, в котором возможно участие президента. Собеседник агентства не исключил, что это может быть оглашение послания Федеральному собранию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с журналистами отказался это подтвердить.Ежегодное обращение президента к обеим палатам парламента предусмотрено 84-й статьей Конституции. В послании он сообщает "о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики".Как подчеркивал Песков, это мероприятие в соответствии с требованием Основного закона страны состоится до конца года.
https://ria.ru/20220929/vstrecha-1820249041.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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госдума рф, владимир путин, политика
Госдума РФ, Владимир Путин, Политика
11:59 29.09.2022 (обновлено: 12:56 29.09.2022)
Депутатам разослали приглашения на мероприятие с участием Путина в пятницу
Парфенов: депутатам разослали приглашения на мероприятие с участием Путина в пятницу
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
Члены нижней палаты российского парламента получили приглашения в Кремль, сообщил
депутат от КПРФ Денис Парфенов в Telegram.
"Депутатам Государственной думы разослано приглашение на 30 сентября в Кремль, где в 15:00 начнется мероприятие с участием президента России В. В. Путина", — говорится в публикации.
В комментарии РИА Новости Парфенов уточнил, что в приглашении не указано, о каком событии идет речь.
В конце минувшей недели источник в парламенте рассказал РИА Новости, что на 30 сентября в Кремле запланировано протокольное мероприятие, в котором возможно участие президента. Собеседник агентства не исключил, что это может быть оглашение послания Федеральному собранию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с журналистами отказался это подтвердить.
Ежегодное обращение президента к обеим палатам парламента предусмотрено 84-й статьей Конституции. В послании он сообщает "о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики".
Как подчеркивал Песков, это мероприятие в соответствии с требованием Основного закона страны состоится до конца года.