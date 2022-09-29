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Депутатам разослали приглашения на мероприятие с участием Путина в пятницу - РИА Новости, 29.09.2022
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Депутатам разослали приглашения на мероприятие с участием Путина в пятницу
Депутатам разослали приглашения на мероприятие с участием Путина в пятницу - РИА Новости, 29.09.2022
Депутатам разослали приглашения на мероприятие с участием Путина в пятницу
Члены нижней палаты российского парламента получили приглашения в Кремль, сообщил депутат от КПРФ Денис Парфенов в Telegram. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:59
2022-09-29T12:56
госдума рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Члены нижней палаты российского парламента получили приглашения в Кремль, сообщил депутат от КПРФ Денис Парфенов в Telegram.В комментарии РИА Новости Парфенов уточнил, что в приглашении не указано, о каком событии идет речь.В конце минувшей недели источник в парламенте рассказал РИА Новости, что на 30 сентября в Кремле запланировано протокольное мероприятие, в котором возможно участие президента. Собеседник агентства не исключил, что это может быть оглашение послания Федеральному собранию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с журналистами отказался это подтвердить.Ежегодное обращение президента к обеим палатам парламента предусмотрено 84-й статьей Конституции. В послании он сообщает "о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики".Как подчеркивал Песков, это мероприятие в соответствии с требованием Основного закона страны состоится до конца года.
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госдума рф, владимир путин, политика
Госдума РФ, Владимир Путин, Политика
11:59 29.09.2022 (обновлено: 12:56 29.09.2022)
 
Депутатам разослали приглашения на мероприятие с участием Путина в пятницу

Парфенов: депутатам разослали приглашения на мероприятие с участием Путина в пятницу

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкГосударственный Исторический музей и Московский Кремль
Государственный Исторический музей и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Государственный Исторический музей и Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Члены нижней палаты российского парламента получили приглашения в Кремль, сообщил депутат от КПРФ Денис Парфенов в Telegram.

"Депутатам Государственной думы разослано приглашение на 30 сентября в Кремль, где в 15:00 начнется мероприятие с участием президента России В. В. Путина", — говорится в публикации.

В комментарии РИА Новости Парфенов уточнил, что в приглашении не указано, о каком событии идет речь.
В конце минувшей недели источник в парламенте рассказал РИА Новости, что на 30 сентября в Кремле запланировано протокольное мероприятие, в котором возможно участие президента. Собеседник агентства не исключил, что это может быть оглашение послания Федеральному собранию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с журналистами отказался это подтвердить.
Ежегодное обращение президента к обеим палатам парламента предусмотрено 84-й статьей Конституции. В послании он сообщает "о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики".
Как подчеркивал Песков, это мероприятие в соответствии с требованием Основного закона страны состоится до конца года.
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