https://ria.ru/20220929/priglasheniya-1820274115.html

Депутатам разослали приглашения на мероприятие с участием Путина в пятницу

Депутатам разослали приглашения на мероприятие с участием Путина в пятницу - РИА Новости, 29.09.2022

Депутатам разослали приглашения на мероприятие с участием Путина в пятницу

Члены нижней палаты российского парламента получили приглашения в Кремль, сообщил депутат от КПРФ Денис Парфенов в Telegram. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T11:59

2022-09-29T11:59

2022-09-29T12:56

госдума рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Члены нижней палаты российского парламента получили приглашения в Кремль, сообщил депутат от КПРФ Денис Парфенов в Telegram.В комментарии РИА Новости Парфенов уточнил, что в приглашении не указано, о каком событии идет речь.В конце минувшей недели источник в парламенте рассказал РИА Новости, что на 30 сентября в Кремле запланировано протокольное мероприятие, в котором возможно участие президента. Собеседник агентства не исключил, что это может быть оглашение послания Федеральному собранию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с журналистами отказался это подтвердить.Ежегодное обращение президента к обеим палатам парламента предусмотрено 84-й статьей Конституции. В послании он сообщает "о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики".Как подчеркивал Песков, это мероприятие в соответствии с требованием Основного закона страны состоится до конца года.

https://ria.ru/20220929/vstrecha-1820249041.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, владимир путин, политика