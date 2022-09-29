https://ria.ru/20220929/potok-1820309621.html
Песков допустил причастность некого государства к ЧП на "Северных потоках"
Песков допустил причастность некого государства к ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 29.09.2022
Песков допустил причастность некого государства к ЧП на "Северных потоках"
Террористическая акция на нитках "Северного потока" вряд ли могла состояться без вовлеченности какого-то государства, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:41
2022-09-29T13:41
2022-09-29T13:41
россия
в мире
природный газ
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
дания
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814749444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85bba6fb141341f20ad55d212d59f44e.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Террористическая акция на нитках "Северного потока" вряд ли могла состояться без вовлеченности какого-то государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Представить себе, что такая акция террористическая могла состояться без вовлеченности какого-то государства, очень трудно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, оценивают ли в Кремле произошедшее на нитках "Северного потока" как террористический акт или по крайней мере как инцидент, носящий характер международного террористического акта.В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против газопровода "Северный поток" назначено на 22.00 мск пятницы.
https://ria.ru/20220929/nato-1820280447.html
https://ria.ru/20220928/potok-1820056336.html
россия
дания
германия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814749444_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_56c29cee197dd08445d6350193a9ed32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, природный газ, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", дания, германия, дмитрий песков, европа
Россия, В мире, Природный газ, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", Дания, Германия, Дмитрий Песков, Европа
Песков допустил причастность некого государства к ЧП на "Северных потоках"
Песков: авария на "Северных потоках" вряд ли случилась без вовлеченности какой-то страны