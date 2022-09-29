https://ria.ru/20220929/potok-1820309621.html

Песков допустил причастность некого государства к ЧП на "Северных потоках"

Песков допустил причастность некого государства к ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 29.09.2022

Песков допустил причастность некого государства к ЧП на "Северных потоках"

Террористическая акция на нитках "Северного потока" вряд ли могла состояться без вовлеченности какого-то государства, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T13:41

2022-09-29T13:41

2022-09-29T13:41

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в мире

природный газ

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

дания

германия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Террористическая акция на нитках "Северного потока" вряд ли могла состояться без вовлеченности какого-то государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Представить себе, что такая акция террористическая могла состояться без вовлеченности какого-то государства, очень трудно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, оценивают ли в Кремле произошедшее на нитках "Северного потока" как террористический акт или по крайней мере как инцидент, носящий характер международного террористического акта.В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против газопровода "Северный поток" назначено на 22.00 мск пятницы.

https://ria.ru/20220929/nato-1820280447.html

https://ria.ru/20220928/potok-1820056336.html

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Владимир Лаврентьев

россия, в мире, природный газ, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", дания, германия, дмитрий песков, европа