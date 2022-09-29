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В Кремле прокомментировали масштаб разрушений на "Северных потоках" - РИА Новости, 29.09.2022
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В Кремле прокомментировали масштаб разрушений на "Северных потоках"
В Кремле прокомментировали масштаб разрушений на "Северных потоках" - РИА Новости, 29.09.2022
В Кремле прокомментировали масштаб разрушений на "Северных потоках"
Масштаб разрушений на нитках "Северных потоков" свидетельствует о том, что это действительно некий акт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:26
2022-09-29T13:26
в мире
россия
дания
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
дмитрий песков
природный газ
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Масштаб разрушений на нитках "Северных потоков" свидетельствует о том, что это действительно некий акт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это именно инцидент, пока более четкой квалификации мы не можем дать, но масштабы разрушений свидетельствуют о том, что это действительно некий акт", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, оценивают ли в Кремле произошедшее на нитках "Северного потока" как террористический акт или по крайней мере как инцидент, носящий характер международного террористического акта.В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против газопровода "Северный поток" назначено на 22.00 мск пятницы.
https://ria.ru/20220929/nato-1820280447.html
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в мире, россия, дания, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", дмитрий песков, природный газ, швеция, германия
В мире, Россия, Дания, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", Дмитрий Песков, Природный газ, Швеция, Германия
13:26 29.09.2022
 
В Кремле прокомментировали масштаб разрушений на "Северных потоках"

Песков: инцидент на "Северных потоках" по масштабам действительно похож на некий акт

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток — 1"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 1 - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 1"
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Масштаб разрушений на нитках "Северных потоков" свидетельствует о том, что это действительно некий акт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это именно инцидент, пока более четкой квалификации мы не можем дать, но масштабы разрушений свидетельствуют о том, что это действительно некий акт", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, оценивают ли в Кремле произошедшее на нитках "Северного потока" как террористический акт или по крайней мере как инцидент, носящий характер международного террористического акта.
Место утечки на газопроводе Северный поток
12:23
НАТО считает утечки на "Северных потоках" результатом диверсии
В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против газопровода "Северный поток" назначено на 22.00 мск пятницы.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 14:01
Ученый рассказал о последствиях утечек на "Северных потоках"
 
В миреРоссияДанияСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"Дмитрий ПесковПриродный газШвецияГермания
 
 
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