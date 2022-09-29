https://ria.ru/20220929/potok-1820268271.html

В Россию вырос поток людей, выезжающих из Харьковской области

В Россию вырос поток людей, выезжающих из Харьковской области - РИА Новости, 29.09.2022

В Россию вырос поток людей, выезжающих из Харьковской области

Поток людей, выезжающих из Харьковской области в сторону России, в последние дни вырос, заявил в четверг глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T11:42

2022-09-29T11:42

2022-09-29T11:42

специальная военная операция на украине

родион мирошник

харьковская область

луганская народная республика

россия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Поток людей, выезжающих из Харьковской области в сторону России, в последние дни вырос, заявил в четверг глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник."Сейчас, после того, как начались активные боевые действия на территории Харьковской области, то количество людей, которые либо выезжают в сторону Белгородской области РФ, или едут через нашу территорию, увеличилось", - сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220929/kharkov-1820263098.html

харьковская область

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

родион мирошник, харьковская область, луганская народная республика, россия