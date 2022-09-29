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В Россию вырос поток людей, выезжающих из Харьковской области - РИА Новости, 29.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/potok-1820268271.html
В Россию вырос поток людей, выезжающих из Харьковской области
В Россию вырос поток людей, выезжающих из Харьковской области - РИА Новости, 29.09.2022
В Россию вырос поток людей, выезжающих из Харьковской области
Поток людей, выезжающих из Харьковской области в сторону России, в последние дни вырос, заявил в четверг глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:42
2022-09-29T11:42
специальная военная операция на украине
родион мирошник
харьковская область
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Поток людей, выезжающих из Харьковской области в сторону России, в последние дни вырос, заявил в четверг глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник."Сейчас, после того, как начались активные боевые действия на территории Харьковской области, то количество людей, которые либо выезжают в сторону Белгородской области РФ, или едут через нашу территорию, увеличилось", - сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".
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харьковская область
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россия
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родион мирошник, харьковская область, луганская народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Родион Мирошник, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Россия
11:42 29.09.2022
 
В Россию вырос поток людей, выезжающих из Харьковской области

Мирошник: поток людей, выезжающих из Харьковской области в сторону России, вырос

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкЭвакуация населения из Харьковской области
Эвакуация населения из Харьковской области - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Эвакуация населения из Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Поток людей, выезжающих из Харьковской области в сторону России, в последние дни вырос, заявил в четверг глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.
"Сейчас, после того, как начались активные боевые действия на территории Харьковской области, то количество людей, которые либо выезжают в сторону Белгородской области РФ, или едут через нашу территорию, увеличилось", - сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
11:29Специальная военная операция на Украине
При обстреле колонны беженцев под Харьковом погибли около 30 человек
 
Специальная военная операция на УкраинеРодион МирошникХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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