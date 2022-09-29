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В Россию вырос поток людей, выезжающих из Харьковской области
В Россию вырос поток людей, выезжающих из Харьковской области - РИА Новости, 29.09.2022
В Россию вырос поток людей, выезжающих из Харьковской области
Поток людей, выезжающих из Харьковской области в сторону России, в последние дни вырос, заявил в четверг глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:42
2022-09-29T11:42
2022-09-29T11:42
специальная военная операция на украине
родион мирошник
харьковская область
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Поток людей, выезжающих из Харьковской области в сторону России, в последние дни вырос, заявил в четверг глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник."Сейчас, после того, как начались активные боевые действия на территории Харьковской области, то количество людей, которые либо выезжают в сторону Белгородской области РФ, или едут через нашу территорию, увеличилось", - сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220929/kharkov-1820263098.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
родион мирошник, харьковская область, луганская народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Родион Мирошник, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Россия
В Россию вырос поток людей, выезжающих из Харьковской области
Мирошник: поток людей, выезжающих из Харьковской области в сторону России, вырос