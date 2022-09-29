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МИД назвал слова Блинкена о невыгодности ЧП на "Северном потоке" ложью - РИА Новости, 29.09.2022
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МИД назвал слова Блинкена о невыгодности ЧП на "Северном потоке" ложью
МИД назвал слова Блинкена о невыгодности ЧП на "Северном потоке" ложью - РИА Новости, 29.09.2022
МИД назвал слова Блинкена о невыгодности ЧП на "Северном потоке" ложью
Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что никому не выгодны инциденты на "Северном потоке", смехотворны, это ложь, заявила в четверг официальный... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T10:36
2022-09-29T10:36
экономика
сша
россия
энтони блинкен
мария захарова
цены на нефть
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что никому не выгодны инциденты на "Северном потоке", смехотворны, это ложь, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Много лет США вели борьбу с этим проектом всеми доступными способами… Поэтому когда господин Блинкен говорит, что никому не выгодно разрушение проекта - это смехотворно. Это ложь. Давайте говорить как есть", - заявила Захарова в эфире Соловьев.live. Блинкен во вторник, 27 сентября заявил, что причины утечек газа на "Северном потоке" расследуются, однако, по его словам, если будут подтверждены данные о диверсии, то "очевидно, это не отвечает ничьим интересам".В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
https://ria.ru/20220929/potok-1820166927.html
https://ria.ru/20220928/zasedanie-1820160909.html
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экономика, сша, россия, энтони блинкен, мария захарова, цены на нефть, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Экономика, США, Россия, Энтони Блинкен, Мария Захарова, Цены на нефть, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
10:36 29.09.2022
 
МИД назвал слова Блинкена о невыгодности ЧП на "Северном потоке" ложью

Захарова назвала слова Блинкена о невыгодности аварий на "Северном потоке" смехотворными

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток"
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что никому не выгодны инциденты на "Северном потоке", смехотворны, это ложь, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Много лет США вели борьбу с этим проектом всеми доступными способами… Поэтому когда господин Блинкен говорит, что никому не выгодно разрушение проекта - это смехотворно. Это ложь. Давайте говорить как есть", - заявила Захарова в эфире Соловьев.live. Блинкен во вторник, 27 сентября заявил, что причины утечек газа на "Северном потоке" расследуются, однако, по его словам, если будут подтверждены данные о диверсии, то "очевидно, это не отвечает ничьим интересам".
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
08:00
ЧП на "Северном потоке": Европа готовится к худшему
В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 18:24
Захарова назвала заседание СБ ООН по "Северным потокам" чрезвычайной мерой
 
ЭкономикаСШАРоссияЭнтони БлинкенМария ЗахароваЦены на нефтьСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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