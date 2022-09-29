МИД назвал слова Блинкена о невыгодности ЧП на "Северном потоке" ложью
Захарова назвала слова Блинкена о невыгодности аварий на "Северном потоке" смехотворными
© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток"
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что никому не выгодны инциденты на "Северном потоке", смехотворны, это ложь, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Много лет США вели борьбу с этим проектом всеми доступными способами… Поэтому когда господин Блинкен говорит, что никому не выгодно разрушение проекта - это смехотворно. Это ложь. Давайте говорить как есть", - заявила Захарова в эфире Соловьев.live. Блинкен во вторник, 27 сентября заявил, что причины утечек газа на "Северном потоке" расследуются, однако, по его словам, если будут подтверждены данные о диверсии, то "очевидно, это не отвечает ничьим интересам".
В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.