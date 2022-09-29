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Аналитик раскрыл, какой риск несет ЧП с трубами "Северного потока"
Аналитик раскрыл, какой риск несет ЧП с трубами "Северного потока" - РИА Новости, 29.09.2022
Аналитик раскрыл, какой риск несет ЧП с трубами "Северного потока"
Авария на "Северных потоках" ухудшит шансы Европы пережить зиму, но не приведет к экологической катастрофе, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик Фонда... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T03:18
2022-09-29T03:18
2022-09-29T03:18
игорь юшков
европа
северный поток
авария на "северных потоках"
в мире
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Авария на "Северных потоках" ухудшит шансы Европы пережить зиму, но не приведет к экологической катастрофе, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.По словам эксперта, несмотря на панику климатологов, ситуация не влияет на экологию. Газ "легче воздуха, поэтому он растворяется в атмосфере и фактически ущерба окружающей среде не будет", отметил он. Кроме того, объема "потерянного голубого топлива" недостаточно для существенного влияния на климат.Юшков добавил, что ситуация вокруг трубопроводов лишит европейцев подстраховки на случай отсутствия альтернативных поставщиков сырья, углубления экономического кризиса или холодной зимы.
https://ria.ru/20220928/gazoprovody-1820205378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь юшков, европа, северный поток, авария на "северных потоках", в мире
Игорь Юшков, Европа, Северный поток, Авария на "Северных потоках", В мире
Аналитик раскрыл, какой риск несет ЧП с трубами "Северного потока"
Аналитик Юшков: ЧП на "Северных потоках" ухудшило шансы Европы благополучно пережить зиму