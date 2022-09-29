https://ria.ru/20220929/potok-1820215926.html

Аналитик раскрыл, какой риск несет ЧП с трубами "Северного потока"

Аналитик раскрыл, какой риск несет ЧП с трубами "Северного потока" - РИА Новости, 29.09.2022

Аналитик раскрыл, какой риск несет ЧП с трубами "Северного потока"

Авария на "Северных потоках" ухудшит шансы Европы пережить зиму, но не приведет к экологической катастрофе, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик Фонда... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T03:18

2022-09-29T03:18

2022-09-29T03:18

игорь юшков

европа

северный поток

авария на "северных потоках"

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Авария на "Северных потоках" ухудшит шансы Европы пережить зиму, но не приведет к экологической катастрофе, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.По словам эксперта, несмотря на панику климатологов, ситуация не влияет на экологию. Газ "легче воздуха, поэтому он растворяется в атмосфере и фактически ущерба окружающей среде не будет", отметил он. Кроме того, объема "потерянного голубого топлива" недостаточно для существенного влияния на климат.Юшков добавил, что ситуация вокруг трубопроводов лишит европейцев подстраховки на случай отсутствия альтернативных поставщиков сырья, углубления экономического кризиса или холодной зимы.

https://ria.ru/20220928/gazoprovody-1820205378.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

игорь юшков, европа, северный поток, авария на "северных потоках", в мире