https://ria.ru/20220929/potok-1820166927.html

ЧП на "Северном потоке": Европа готовится к худшему

ЧП на "Северном потоке": Европа готовится к худшему - РИА Новости, 29.09.2022

ЧП на "Северном потоке": Европа готовится к худшему

В причинах беспрецедентного ЧП с "Северными потоками" только предстоит разобраться. Сложно пока оценить и совокупный экономический ущерб. Неясно, за чей счет... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T08:00

2022-09-29T08:00

2022-09-29T11:26

экономика

европа

россия

фонд национальной энергетической безопасности

евросоюз

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 29 cен — РИА Новости, Наталья Дембинская. В причинах беспрецедентного ЧП с "Северными потоками" только предстоит разобраться. Сложно пока оценить и совокупный экономический ущерб. Неясно, за чей счет будут ремонтировать трубы и сколько времени это займет. Европе уже предрекают остановку производств и экстремально высокие цены на газ. В ЕС опасаются, что лишатся газопроводов навсегда. О последствиях аварии — в материале РИА Новости.Миллиардные убыткиУтечки произошли сразу на трех нитках "Северного потока" и "Северного потока — 2". Это стало неожиданностью и для России, и для ЕС. Обе стороны говорят о преднамеренных действиях и диверсии. Пропускная способность всех ниток — 110 миллиардов кубометров. А стоимость голубого топлива в Европе превышает сейчас 2000 долларов за тысячу кубометров. И хотя оба газопровода на момент аварии не использовались, в них скопились сотни миллионов кубометров технологического газа.По другим данным, в каждой из трех ниток было от 150 до 360 миллионов кубов, то есть суммарно — 450-1080 миллионов."Это зависит и от давления в трубах, которое могло быть меньше требуемого при прокачке. Неизвестно, вытек ли весь газ или часть удалось технически остановить. Соответственно, рыночная стоимость утечки может составить 0,9-2,1 миллиарда долларов", — предполагает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Кому платитьАналитики пока не берутся оценить и возможные расходы на восстановление инфраструктуры. Главный вопрос здесь — кто будет за это платить. Согласно договорам, ремонтом обязаны заниматься операторы "Северных потоков" — дочерние компании "Газпрома". А те, скорее всего, должны нанять организации, способные сделать такую работу.Как сообщили РИА Новости два источника на страховом рынке, трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" были застрахованы в зарубежных компаниях, однако условия страхования неизвестны.Если случившееся признают страховым случаем — заплатит страховщик, но потребуется судебное разбирательство, указывает независимый аналитик в энергетической сфере Дмитрий Адамидов. Однако, по его словам, вопрос даже не в деньгах. С учетом нынешних проблем с европейской промышленностью и логистикой, а также взаимных санкций, разместить заказ на восстановление трубопровода и агрегатов не так просто. И компетенции по ремонту морской трубы есть не у многих.Экстремальные ценыНадеяться на скорый ремонт не стоит. Обследование места аварии, вероятно, займет несколько недель, а восстановление затянется на месяцы.Сейчас поставки газа в Европу идут исключительно через территорию Украины (около 42 миллионов кубометров в сутки) и через трубопровод "Турецкий поток". "Северный поток" еще можно было использовать, чтобы сгладить геополитическую борьбу и получать голубое топливо в обмен на снятие санкций, отмечает Николай Неплюев, частный консультант по инвестициям, член Ассоциации независимых директоров.Теперь же Европа лишилась возможности урегулировать вопрос и восстановить в нормальном режиме поставки газа из России. Стоимость топлива только вырастет, а значит, вся газоемкая промышленность будет платить экстремальную цену или закрывать производства.Остановка предприятийВ зоне риска — сотни европейских заводов энергоемких отраслей. Как и ранее, под ударом окажутся металлургия и производство удобрений — 70 процентов мощностей по выпуску азотных удобрений уже простаивает.С сентября в Словакии сворачивает производство Slovalco — один из ключевых поставщиков алюминия на континенте. О том же сообщил нидерландский цинковый завод Budel. Встал румынский гигант Chimcomplex, выпускающий полиолы, октанол и изобутанол, необходимые для изготовления клея, герметика, лака. На паузе — польский ANWIL, норвежская Yara сократила мощности до 35 процентов. В Германии распускает филиалы SKW Stickstoffwerke Piesteritz.Таким образом, энергетический кризис в Европе зимой войдет в новую острую фазу. Россия, в свою очередь, лишается потенциальных доходов от поставок газа на неопределенный срок. В МИД уже заявили: Москва готова расследовать аварии на "Северных потоках" вместе с Брюсселем. В пятницу, 30 сентября, в связи с диверсиями против газопроводов состоится срочное заседание Совета Безопасности ООН.

https://ria.ru/20220928/potok-1820161331.html

https://ria.ru/20220928/ssha-1820159983.html

https://ria.ru/20220928/zasedanie-1820147284.html

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, европа, россия, фонд национальной энергетической безопасности, евросоюз, северный поток, северный поток — 2