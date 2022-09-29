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Захарова: финансовая помощь США Украине достигнет "астрономической суммы"
Захарова: финансовая помощь США Украине достигнет "астрономической суммы" - РИА Новости, 29.09.2022
Захарова: финансовая помощь США Украине достигнет "астрономической суммы"
Объем американской финансовой помощи Украине скоро достигнет "астрономической суммы" в 26 миллиардов долларов, но никакие деньги не помогут Киеву вернуть под... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:32
2022-09-29T15:32
2022-09-29T15:32
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мария захарова
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конгресс сша
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Объем американской финансовой помощи Украине скоро достигнет "астрономической суммы" в 26 миллиардов долларов, но никакие деньги не помогут Киеву вернуть под свой контроль ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области, жители которых проголосовали на референдумах за присоединение к РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Но мы сейчас видим - никакие деньги не помогут киевскому режиму вернуть под свой контроль людей, которые выбрали свободу вместо принуждения. Не стоит киевскому режиму рассчитывать на содействие извне и в попытках раскачать ситуацию внутри нашей страны - не вышло и не выйдет", - подчеркнула Захарова.Она отметила, что очередное подтверждение того, что США фактически становятся стороной конфликта на Украине является достигнутая недавно в конгрессе США "предварительная договоренность о выделении киевскому режиму нового пакета помощи на сумму почти 12 млрд долларов"."На что же она идет? Возможно, на школы, больницы, возможно на трубопровод или газопровод, или нефтепровод? Возможно, на закупку учебников, учебных пособий, выплату материальной поддержки неимущим, борьбу с пандемией? Да нет, конечно. Львиная доля вновь пойдет на закупку вооружений для Киева, и, конечно, рассосется в карманах тех, кто это все и выделяет", - отметила официальный представитель МИД РФ.
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в мире, мария захарова, россия, украина, конгресс сша, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир зеленский
В мире, Мария Захарова, Россия, Украина, Конгресс США, Экономика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Владимир Зеленский
Захарова: финансовая помощь США Украине достигнет "астрономической суммы"
Захарова: объем финансовой помощи США Украине скоро достигнет 26 миллиардов долларов