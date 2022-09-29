https://ria.ru/20220929/podgotovka-1820222228.html
В Хабаровском крае начались занятия по боевой подготовке с мобилизованными
В Хабаровском крае начались занятия по боевой подготовке с мобилизованными - РИА Новости, 29.09.2022
В Хабаровском крае начались занятия по боевой подготовке с мобилизованными
Занятия по боевой подготовке с военнослужащими запаса, призванными по частичной мобилизации, начались на полигоне Князе-Волконский в Хабаровском крае, сообщили... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T04:20
2022-09-29T04:20
2022-09-29T09:20
безопасность
хабаровский край
бмп-2
частичная мобилизация в россии
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ХАБАРОВСК, 29 сен - РИА Новости. Занятия по боевой подготовке с военнослужащими запаса, призванными по частичной мобилизации, начались на полигоне Князе-Волконский в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в Восточном военном округе."С военнослужащими запаса, призванными в рамках частичной мобилизации, на полигоне Князе-Волконский начались занятия по огневой и тактической подготовке. Военнослужащие выполняют боевую стрельбу из автоматов и пулеметов Калашникова", - сообщил представитель округа.Кроме того, наводчики-операторы из вооружения БМП-2 стреляют по мишеням на дистанции до 1,2 тысячи метров.
https://ria.ru/20220929/podgotovka-1820223993.html
хабаровский край
РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Тренировки по боевой подготовке на полигоне в Хабаровском крае
Занятия по боевой подготовке с призванными по частичной мобилизации начались на полигоне Князе-Волконский в Хабаровском крае
2022-09-29T04:20
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PT2M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, хабаровский край, бмп-2, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Хабаровский край, БМП-2, Частичная мобилизация в России
04:20 29.09.2022 (обновлено: 09:20 29.09.2022)
В Хабаровском крае начались занятия по боевой подготовке с мобилизованными
На полигоне Князе-Волконский начались занятия по боевой подготовке с мобилизованными