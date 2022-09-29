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В Хабаровском крае начались занятия по боевой подготовке с мобилизованными - РИА Новости, 29.09.2022
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В Хабаровском крае начались занятия по боевой подготовке с мобилизованными
В Хабаровском крае начались занятия по боевой подготовке с мобилизованными - РИА Новости, 29.09.2022
В Хабаровском крае начались занятия по боевой подготовке с мобилизованными
Занятия по боевой подготовке с военнослужащими запаса, призванными по частичной мобилизации, начались на полигоне Князе-Волконский в Хабаровском крае, сообщили... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T04:20
2022-09-29T09:20
безопасность
хабаровский край
бмп-2
частичная мобилизация в россии
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ХАБАРОВСК, 29 сен - РИА Новости. Занятия по боевой подготовке с военнослужащими запаса, призванными по частичной мобилизации, начались на полигоне Князе-Волконский в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в Восточном военном округе."С военнослужащими запаса, призванными в рамках частичной мобилизации, на полигоне Князе-Волконский начались занятия по огневой и тактической подготовке. Военнослужащие выполняют боевую стрельбу из автоматов и пулеметов Калашникова", - сообщил представитель округа.Кроме того, наводчики-операторы из вооружения БМП-2 стреляют по мишеням на дистанции до 1,2 тысячи метров.
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хабаровский край
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Тренировки по боевой подготовке на полигоне в Хабаровском крае
Занятия по боевой подготовке с призванными по частичной мобилизации начались на полигоне Князе-Волконский в Хабаровском крае
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безопасность, хабаровский край, бмп-2, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Хабаровский край, БМП-2, Частичная мобилизация в России
04:20 29.09.2022 (обновлено: 09:20 29.09.2022)
 
В Хабаровском крае начались занятия по боевой подготовке с мобилизованными

На полигоне Князе-Волконский начались занятия по боевой подготовке с мобилизованными

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ХАБАРОВСК, 29 сен - РИА Новости. Занятия по боевой подготовке с военнослужащими запаса, призванными по частичной мобилизации, начались на полигоне Князе-Волконский в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в Восточном военном округе.
"С военнослужащими запаса, призванными в рамках частичной мобилизации, на полигоне Князе-Волконский начались занятия по огневой и тактической подготовке. Военнослужащие выполняют боевую стрельбу из автоматов и пулеметов Калашникова", - сообщил представитель округа.
Кроме того, наводчики-операторы из вооружения БМП-2 стреляют по мишеням на дистанции до 1,2 тысячи метров.
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БезопасностьХабаровский крайБМП-2Частичная мобилизация в России
 
 
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