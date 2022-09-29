https://ria.ru/20220929/podgotovka-1820222228.html

В Хабаровском крае начались занятия по боевой подготовке с мобилизованными

В Хабаровском крае начались занятия по боевой подготовке с мобилизованными - РИА Новости, 29.09.2022

В Хабаровском крае начались занятия по боевой подготовке с мобилизованными

Занятия по боевой подготовке с военнослужащими запаса, призванными по частичной мобилизации, начались на полигоне Князе-Волконский в Хабаровском крае, сообщили... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T04:20

2022-09-29T04:20

2022-09-29T09:20

безопасность

хабаровский край

бмп-2

частичная мобилизация в россии

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ХАБАРОВСК, 29 сен - РИА Новости. Занятия по боевой подготовке с военнослужащими запаса, призванными по частичной мобилизации, начались на полигоне Князе-Волконский в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в Восточном военном округе."С военнослужащими запаса, призванными в рамках частичной мобилизации, на полигоне Князе-Волконский начались занятия по огневой и тактической подготовке. Военнослужащие выполняют боевую стрельбу из автоматов и пулеметов Калашникова", - сообщил представитель округа.Кроме того, наводчики-операторы из вооружения БМП-2 стреляют по мишеням на дистанции до 1,2 тысячи метров.

https://ria.ru/20220929/podgotovka-1820223993.html

хабаровский край

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Тренировки по боевой подготовке на полигоне в Хабаровском крае Занятия по боевой подготовке с призванными по частичной мобилизации начались на полигоне Князе-Волконский в Хабаровском крае 2022-09-29T04:20 true PT2M13S

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Максим Горбачев

безопасность, хабаровский край, бмп-2, частичная мобилизация в россии