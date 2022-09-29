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США предложили Дании помощь в расследовании взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 29.09.2022
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США предложили Дании помощь в расследовании взрывов на "Северных потоках"
США предложили Дании помощь в расследовании взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 29.09.2022
США предложили Дании помощь в расследовании взрывов на "Северных потоках"
Министр обороны США Ллойд Остин позвонил датскому коллеге Мортену Бедскову для обсуждения помощи Вашингтона в расследовании взрывов на газопроводах "Северный... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T00:38
2022-09-29T00:46
в мире
ллойд остин
дания
сша
министерство обороны сша
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин позвонил датскому коллеге Мортену Бедскову для обсуждения помощи Вашингтона в расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", сообщили в Пентагоне."Министр Остин предложил полную помощь Дании, которая начинает расследование взрывов", - добавили в ведомстве.Там также подчеркнули, что министры договорились продолжить совместную работу "по мере развития ситуации".В понедельник, 26 сентября, инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - были обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
https://ria.ru/20220928/gazoprovody-1820205378.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220928/vertolety-1820199185.html
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в мире, ллойд остин, дания, сша, министерство обороны сша, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Ллойд Остин, Дания, США, Министерство обороны США, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
00:38 29.09.2022 (обновлено: 00:46 29.09.2022)
 
США предложили Дании помощь в расследовании взрывов на "Северных потоках"

Глава Пентагона Остин предложил Дании помощь в расследовании взрывов на "Северных потоках"

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин позвонил датскому коллеге Мортену Бедскову для обсуждения помощи Вашингтона в расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", сообщили в Пентагоне.
"Министр обороны Ллойд Остин позвонил сегодня министру обороны Дании Мортену Бедскову, чтобы обсудить недавние взрывы "Северного потока" вблизи датского острова Борнхольм", - говорится в заявлении.
"Министр Остин предложил полную помощь Дании, которая начинает расследование взрывов", - добавили в ведомстве.
Там также подчеркнули, что министры договорились продолжить совместную работу "по мере развития ситуации".
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 22:25
Пентагон заявил о непричастности США к инциденту на "Северном потоке"
В понедельник, 26 сентября, инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - были обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 21:33В мире
СМИ: в районе утечек на "Северном потоке" часами кружили вертолеты США
 
В миреЛлойд ОстинДанияСШАМинистерство обороны СШАСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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