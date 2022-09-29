https://ria.ru/20220929/pentagon-1820215343.html

США предложили Дании помощь в расследовании взрывов на "Северных потоках"

США предложили Дании помощь в расследовании взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 29.09.2022

США предложили Дании помощь в расследовании взрывов на "Северных потоках"

Министр обороны США Ллойд Остин позвонил датскому коллеге Мортену Бедскову для обсуждения помощи Вашингтона в расследовании взрывов на газопроводах "Северный... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T00:38

2022-09-29T00:38

2022-09-29T00:46

в мире

ллойд остин

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сша

министерство обороны сша

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин позвонил датскому коллеге Мортену Бедскову для обсуждения помощи Вашингтона в расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", сообщили в Пентагоне."Министр Остин предложил полную помощь Дании, которая начинает расследование взрывов", - добавили в ведомстве.Там также подчеркнули, что министры договорились продолжить совместную работу "по мере развития ситуации".В понедельник, 26 сентября, инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - были обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.

https://ria.ru/20220928/gazoprovody-1820205378.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220928/vertolety-1820199185.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, ллойд остин, дания, сша, министерство обороны сша, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"