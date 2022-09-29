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Уличное освещение проверят в МО

Уличное освещение проверят в МО - РИА Новости, 29.09.2022

Уличное освещение проверят в МО

Главное управление содержания территорий Московской области проверит состояние систем уличного освещения в разных округах региона. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T19:25

2022-09-29T19:25

2022-09-29T19:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Главное управление содержания территорий Московской области проверит состояние систем уличного освещения в разных округах региона. Об этом сообщил телеканал "360".Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, ранее ГУСТ поручил округам оцифровать нарушения в работе освещения и исправить их. Работы уже провели в Воскресенске, Королеве, Рузе, Котельниках, Лосино-Петровском, Можайске, Молодежном, Раменском и Черноголовке. Инспекторы ГУСТ проверяют наличие незаконной рекламы, состояние опор и работу светильников.Она добавила, что еще 15 округов уже устранили более 50% нарушений. Например, в Истре исправили 81% недочетов, в Волоколамске – 75%, в Луховицах – 74%, в Жуковском – 71% и в Пушкино – 70%."Наибольшее количество дефектов в короткий срок устранили в городском округе Королев. Там серьезно подошли к вопросу, сами зафиксировали и сами исправили 128 дефектов", –отметила Аипова.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)