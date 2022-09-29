https://ria.ru/20220929/oruzhie-1820267930.html

СМИ: страны Европы вблизи России не могут заменить переданное Киеву оружие

СМИ: страны Европы вблизи России не могут заменить переданное Киеву оружие - РИА Новости, 29.09.2022

СМИ: страны Европы вблизи России не могут заменить переданное Киеву оружие

Европейские страны вблизи России недостаточно быстро заменяют отправленное Украине оружие, их запасы продолжают уменьшаться, что скажется на дальнейших... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T11:42

2022-09-29T11:42

2022-09-29T11:42

украина

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оружие

европа

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Европейские страны вблизи России недостаточно быстро заменяют отправленное Украине оружие, их запасы продолжают уменьшаться, что скажется на дальнейших поставках Киеву, сообщает издание Politico.По словам министра обороны Норвегии Бьорна Арилда Грама, Украине отправлялись оборудование, оружие и боеприпасы из запасов.Согласно чиновнику из Финляндии, запасы быстро уменьшаются, поскольку на "большие войны уходит много пуль"."Возможности быстрого пополнения запасов нет", - добавил он.Ранее телеканал CNCB со ссылкой на старшего научного сотрудника Университета национальной обороны США Дэйва де Роша заявил, что запасы оружия США для поставок Киеву заканчиваются.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220928/ukraina-1820207398.html

https://ria.ru/20220928/pentagon-1820186961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, россия, в мире, оружие, европа