Рейтинг@Mail.ru
СМИ: страны Европы вблизи России не могут заменить переданное Киеву оружие - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220929/oruzhie-1820267930.html
СМИ: страны Европы вблизи России не могут заменить переданное Киеву оружие
СМИ: страны Европы вблизи России не могут заменить переданное Киеву оружие - РИА Новости, 29.09.2022
СМИ: страны Европы вблизи России не могут заменить переданное Киеву оружие
Европейские страны вблизи России недостаточно быстро заменяют отправленное Украине оружие, их запасы продолжают уменьшаться, что скажется на дальнейших... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:42
2022-09-29T11:42
украина
россия
в мире
оружие
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803500840_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_07c1a5233599e5643d85208a1aefc0e1.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Европейские страны вблизи России недостаточно быстро заменяют отправленное Украине оружие, их запасы продолжают уменьшаться, что скажется на дальнейших поставках Киеву, сообщает издание Politico.По словам министра обороны Норвегии Бьорна Арилда Грама, Украине отправлялись оборудование, оружие и боеприпасы из запасов.Согласно чиновнику из Финляндии, запасы быстро уменьшаются, поскольку на "большие войны уходит много пуль"."Возможности быстрого пополнения запасов нет", - добавил он.Ранее телеканал CNCB со ссылкой на старшего научного сотрудника Университета национальной обороны США Дэйва де Роша заявил, что запасы оружия США для поставок Киеву заканчиваются.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220928/ukraina-1820207398.html
https://ria.ru/20220928/pentagon-1820186961.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803500840_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_5b464ea296b783e60cb0d5f8dff82901.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, в мире, оружие, европа
Украина, Россия, В мире, Оружие, Европа
11:42 29.09.2022
 
СМИ: страны Европы вблизи России не могут заменить переданное Киеву оружие

Politico: страны Европы вблизи России не могут заменить переданное Киеву оружие из запасов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Европейские страны вблизи России недостаточно быстро заменяют отправленное Украине оружие, их запасы продолжают уменьшаться, что скажется на дальнейших поставках Киеву, сообщает издание Politico.
"Они (приграничные страны в Европе) опасаются, что из-за забитых цепочек поставок, сокращения рабочей силы и длительных сроков выполнения заказов их арсеналы истощатся, что усложнит их материальную поддержку Киева в предстоящие месяцы", - говорится в сообщении издания.
По словам министра обороны Норвегии Бьорна Арилда Грама, Украине отправлялись оборудование, оружие и боеприпасы из запасов.
Согласно чиновнику из Финляндии, запасы быстро уменьшаются, поскольку на "большие войны уходит много пуль".
"Возможности быстрого пополнения запасов нет", - добавил он.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 22:37
США разрешили Киеву бороться за территории, где прошли референдумы
Ранее телеканал CNCB со ссылкой на старшего научного сотрудника Университета национальной обороны США Дэйва де Роша заявил, что запасы оружия США для поставок Киеву заканчиваются.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета ВВС США - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 20:10Специальная военная операция на Украине
Пентагон объявил о новом транше военной помощи Украине
 
УкраинаРоссияВ миреОружиеЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала