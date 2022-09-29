СМИ: страны Европы вблизи России не могут заменить переданное Киеву оружие
Politico: страны Европы вблизи России не могут заменить переданное Киеву оружие из запасов
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Европейские страны вблизи России недостаточно быстро заменяют отправленное Украине оружие, их запасы продолжают уменьшаться, что скажется на дальнейших поставках Киеву, сообщает издание Politico.
"Они (приграничные страны в Европе) опасаются, что из-за забитых цепочек поставок, сокращения рабочей силы и длительных сроков выполнения заказов их арсеналы истощатся, что усложнит их материальную поддержку Киева в предстоящие месяцы", - говорится в сообщении издания.
По словам министра обороны Норвегии Бьорна Арилда Грама, Украине отправлялись оборудование, оружие и боеприпасы из запасов.
Согласно чиновнику из Финляндии, запасы быстро уменьшаются, поскольку на "большие войны уходит много пуль".
"Возможности быстрого пополнения запасов нет", - добавил он.
28 сентября, 22:37США разрешили Киеву бороться за территории, где прошли референдумы
Ранее телеканал CNCB со ссылкой на старшего научного сотрудника Университета национальной обороны США Дэйва де Роша заявил, что запасы оружия США для поставок Киеву заканчиваются.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.