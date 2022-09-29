https://ria.ru/20220929/operatsiya-1820354526.html

Кредиты погибших на спецоперации аннулируют за счет банков

Кредиты погибших на спецоперации аннулируют за счет банков - РИА Новости, 29.09.2022

Кредиты погибших на спецоперации аннулируют за счет банков

Кредиты заемщиков, погибших в боевых действиях или ставших инвалидами первой группы, будут аннулированы, в том числе и для членов их семей за счет банков,... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T16:01

2022-09-29T16:01

2022-09-29T16:01

специальная военная операция на украине

министерство финансов рф (минфин россии)

общество

частичная мобилизация в россии

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Кредиты заемщиков, погибших в боевых действиях или ставших инвалидами первой группы, будут аннулированы, в том числе и для членов их семей за счет банков, сообщает в четверг портал "Объясняем.рф"."Если заемщик погиб или получил инвалидность I группы, то кредит аннулируют, — в том числе и для членов его семьи. Минфин пояснил, что происходить это будет за счет банков", - сообщили на портале в ответе на соответствующий вопрос.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство финансов рф (минфин россии), общество, частичная мобилизация в россии, ситуация в днр и лнр