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Кредиты погибших на спецоперации аннулируют за счет банков
Кредиты погибших на спецоперации аннулируют за счет банков - РИА Новости, 29.09.2022
Кредиты погибших на спецоперации аннулируют за счет банков
Кредиты заемщиков, погибших в боевых действиях или ставших инвалидами первой группы, будут аннулированы, в том числе и для членов их семей за счет банков,... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:01
2022-09-29T16:01
2022-09-29T16:01
специальная военная операция на украине
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
частичная мобилизация в россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Кредиты заемщиков, погибших в боевых действиях или ставших инвалидами первой группы, будут аннулированы, в том числе и для членов их семей за счет банков, сообщает в четверг портал "Объясняем.рф"."Если заемщик погиб или получил инвалидность I группы, то кредит аннулируют, — в том числе и для членов его семьи. Минфин пояснил, что происходить это будет за счет банков", - сообщили на портале в ответе на соответствующий вопрос.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство финансов рф (минфин россии), общество, частичная мобилизация в россии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Министерство финансов РФ (Минфин России), Общество, Частичная мобилизация в России, Ситуация в ДНР и ЛНР
Кредиты погибших на спецоперации аннулируют за счет банков
"Объясняем.рф": кредиты погибших или ставших инвалидами на спецоперации аннулируют