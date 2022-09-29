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Кредиты погибших на спецоперации аннулируют за счет банков - РИА Новости, 29.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/operatsiya-1820354526.html
Кредиты погибших на спецоперации аннулируют за счет банков
Кредиты погибших на спецоперации аннулируют за счет банков - РИА Новости, 29.09.2022
Кредиты погибших на спецоперации аннулируют за счет банков
Кредиты заемщиков, погибших в боевых действиях или ставших инвалидами первой группы, будут аннулированы, в том числе и для членов их семей за счет банков,... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:01
2022-09-29T16:01
специальная военная операция на украине
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
частичная мобилизация в россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Кредиты заемщиков, погибших в боевых действиях или ставших инвалидами первой группы, будут аннулированы, в том числе и для членов их семей за счет банков, сообщает в четверг портал "Объясняем.рф"."Если заемщик погиб или получил инвалидность I группы, то кредит аннулируют, — в том числе и для членов его семьи. Минфин пояснил, что происходить это будет за счет банков", - сообщили на портале в ответе на соответствующий вопрос.
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министерство финансов рф (минфин россии), общество, частичная мобилизация в россии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Министерство финансов РФ (Минфин России), Общество, Частичная мобилизация в России, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:01 29.09.2022
 
Кредиты погибших на спецоперации аннулируют за счет банков

"Объясняем.рф": кредиты погибших или ставших инвалидами на спецоперации аннулируют

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Кредиты заемщиков, погибших в боевых действиях или ставших инвалидами первой группы, будут аннулированы, в том числе и для членов их семей за счет банков, сообщает в четверг портал "Объясняем.рф".
"Если заемщик погиб или получил инвалидность I группы, то кредит аннулируют, — в том числе и для членов его семьи. Минфин пояснил, что происходить это будет за счет банков", - сообщили на портале в ответе на соответствующий вопрос.
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство финансов РФ (Минфин России)ОбществоЧастичная мобилизация в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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