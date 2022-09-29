Рейтинг@Mail.ru
ООН надеется на продолжение взаимодействия со сторонами продуктовой сделки - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220929/oon-1820435925.html
ООН надеется на продолжение взаимодействия со сторонами продуктовой сделки
ООН надеется на продолжение взаимодействия со сторонами продуктовой сделки - РИА Новости, 29.09.2022
ООН надеется на продолжение взаимодействия со сторонами продуктовой сделки
ООН надеется, что взаимодействие сторон продовольственной сделки продолжится, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Антониу Гутерреша РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T19:15
2022-09-29T19:34
оон
экономика
в мире
антониу гутерреш
россия
украина
евросоюз
стефан дюжаррик
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/07/1529350712_0:126:3399:2038_1920x0_80_0_0_45f32f1fc1aac80bd4a7bcfa6894133b.jpg
ООН, 29 сен – РИА Новости. ООН надеется, что взаимодействие сторон продовольственной сделки продолжится, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик.Отвечая на вопрос, какой будет стратегия ООН в вопросе о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, учитывая, что после референдумов Киев заявил, что переговоров с РФ не будет, Дюжаррик сказал: "Мы весьма надеемся, что взаимодействие по вопросам, в особенности относящимся к доступу к продовольствию и удобрениям, продолжится. Мы надеемся, что эти операции продолжатся"."Они жизненно необходимы миру, важны для голодающих сегодня и тех, кто будет голодать завтра. И мы искренне надеемся, что это продолжится", - указал он.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. В начале сентября президент России Владимир Путин, комментируя на ВЭФ ситуацию с вывозом украинского зерна, заявил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС.
https://ria.ru/20220923/sdelka-1818828896.html
https://ria.ru/20220923/zerno-1818888212.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/07/1529350712_668:0:3399:2048_1920x0_80_0_0_196633188ef837932a94f6f33b859e6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оон, экономика, в мире, антониу гутерреш, россия, украина, евросоюз, стефан дюжаррик
ООН, Экономика, В мире, Антониу Гутерреш, Россия, Украина, Евросоюз, Стефан Дюжаррик
19:15 29.09.2022 (обновлено: 19:34 29.09.2022)
 
ООН надеется на продолжение взаимодействия со сторонами продуктовой сделки

В ООН надеются на продолжение взаимодействия со сторонами продовольственной сделки

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 29 сен – РИА Новости. ООН надеется, что взаимодействие сторон продовольственной сделки продолжится, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик.
Отвечая на вопрос, какой будет стратегия ООН в вопросе о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, учитывая, что после референдумов Киев заявил, что переговоров с РФ не будет, Дюжаррик сказал: "Мы весьма надеемся, что взаимодействие по вопросам, в особенности относящимся к доступу к продовольствию и удобрениям, продолжится. Мы надеемся, что эти операции продолжатся".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш на встрече в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 04:15
Лавров обсудил с генсеком ООН реализацию продуктовой сделки
"Они жизненно необходимы миру, важны для голодающих сегодня и тех, кто будет голодать завтра. И мы искренне надеемся, что это продолжится", - указал он.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. В начале сентября президент России Владимир Путин, комментируя на ВЭФ ситуацию с вывозом украинского зерна, заявил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС.
Кто получил зерно по продуктовой сделке
23 сентября, 11:46Инфографика
Кто получил зерно по продуктовой сделке
 
ООНЭкономикаВ миреАнтониу ГутеррешРоссияУкраинаЕвросоюзСтефан Дюжаррик
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала