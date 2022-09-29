https://ria.ru/20220929/oon-1820435925.html

ООН надеется на продолжение взаимодействия со сторонами продуктовой сделки

ООН надеется на продолжение взаимодействия со сторонами продуктовой сделки - РИА Новости, 29.09.2022

ООН надеется на продолжение взаимодействия со сторонами продуктовой сделки

ООН надеется, что взаимодействие сторон продовольственной сделки продолжится, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Антониу Гутерреша РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T19:15

2022-09-29T19:15

2022-09-29T19:34

оон

экономика

в мире

антониу гутерреш

россия

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евросоюз

стефан дюжаррик

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ООН, 29 сен – РИА Новости. ООН надеется, что взаимодействие сторон продовольственной сделки продолжится, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик.Отвечая на вопрос, какой будет стратегия ООН в вопросе о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, учитывая, что после референдумов Киев заявил, что переговоров с РФ не будет, Дюжаррик сказал: "Мы весьма надеемся, что взаимодействие по вопросам, в особенности относящимся к доступу к продовольствию и удобрениям, продолжится. Мы надеемся, что эти операции продолжатся"."Они жизненно необходимы миру, важны для голодающих сегодня и тех, кто будет голодать завтра. И мы искренне надеемся, что это продолжится", - указал он.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. В начале сентября президент России Владимир Путин, комментируя на ВЭФ ситуацию с вывозом украинского зерна, заявил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС.

https://ria.ru/20220923/sdelka-1818828896.html

https://ria.ru/20220923/zerno-1818888212.html

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оон, экономика, в мире, антониу гутерреш, россия, украина, евросоюз, стефан дюжаррик