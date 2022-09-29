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В Киеве заявили об "охоте" на офшорные средства российских бизнесменов - РИА Новости, 29.09.2022
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В Киеве заявили об "охоте" на офшорные средства российских бизнесменов
В Киеве заявили об "охоте" на офшорные средства российских бизнесменов - РИА Новости, 29.09.2022
В Киеве заявили об "охоте" на офшорные средства российских бизнесменов
Глава комитета Верховной рады Украины по правовой политике Денис Маслов заявил, что правительство совместно с США "открыло охоту" на средства российских... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T14:31
2022-09-29T14:33
украина
денис маслов
верховная рада украины
киев
россия
мид украины
владимир зеленский
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по правовой политике Денис Маслов заявил, что правительство совместно с США "открыло охоту" на средства российских бизнесменов и компаний в офшорах с целью их ареста и изъятия в пользу Киева.По его словам, Владимир Зеленский, глава офиса Зеленского, министр иностранных дел, ряд должностных лиц и специалистов работают над тем, чтобы разработать механизм, который позволит арестовывать, взимать и передавать эти средства на нужды Украины.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в рамках панели на полях Генассамблеи ООН украинская делегация инициировала обсуждение вопроса введения компенсационного механизма для компенсаций нанесенного стране ущерба за счет российских денег, арестованных в мире. По его словам, речь идет также и о золотовалютных резервах РФ и о других активах, например, недвижимости.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. Как сообщил ранее премьер Украины Денис Шмыгаль, Канада первой приняла национальное законодательство о конфискации российских активов и их передаче на восстановление Украины,Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220928/sanktsii-1820161835.html
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украина, денис маслов, верховная рада украины, киев, россия, мид украины, владимир зеленский, дмитрий кулеба, в мире, экономика
Украина, Денис Маслов, Верховная Рада Украины, Киев, Россия, МИД Украины, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, В мире, Экономика
14:31 29.09.2022 (обновлено: 14:33 29.09.2022)
 
В Киеве заявили об "охоте" на офшорные средства российских бизнесменов

В Киеве заявили, что "открыли охоту" на офшорные средства российских бизнесменов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по правовой политике Денис Маслов заявил, что правительство совместно с США "открыло охоту" на средства российских бизнесменов и компаний в офшорах с целью их ареста и изъятия в пользу Киева.
"Мы охотимся, скажу так, за средствами в офшорах – от российского бизнеса, государственных компаний. Охотимся при поддержке США и их специалистов", - заявил Маслов в видео, опубликованном в Telegram-канале Верховной рады.
По его словам, Владимир Зеленский, глава офиса Зеленского, министр иностранных дел, ряд должностных лиц и специалистов работают над тем, чтобы разработать механизм, который позволит арестовывать, взимать и передавать эти средства на нужды Украины.
"Заморозка средств – это не то же, что их арест. И тем более, не то же самое, что взыскание. Это разные категории. Можно заморозить на время или заблокировать. Но не арестовать их полноценно и тем более взыскать", - уточнил он.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в рамках панели на полях Генассамблеи ООН украинская делегация инициировала обсуждение вопроса введения компенсационного механизма для компенсаций нанесенного стране ущерба за счет российских денег, арестованных в мире. По его словам, речь идет также и о золотовалютных резервах РФ и о других активах, например, недвижимости.
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