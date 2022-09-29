https://ria.ru/20220929/ofshory-1820322704.html

В Киеве заявили об "охоте" на офшорные средства российских бизнесменов

В Киеве заявили об "охоте" на офшорные средства российских бизнесменов - РИА Новости, 29.09.2022

В Киеве заявили об "охоте" на офшорные средства российских бизнесменов

Глава комитета Верховной рады Украины по правовой политике Денис Маслов заявил, что правительство совместно с США "открыло охоту" на средства российских... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T14:31

2022-09-29T14:31

2022-09-29T14:33

украина

денис маслов

верховная рада украины

киев

россия

мид украины

владимир зеленский

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по правовой политике Денис Маслов заявил, что правительство совместно с США "открыло охоту" на средства российских бизнесменов и компаний в офшорах с целью их ареста и изъятия в пользу Киева.По его словам, Владимир Зеленский, глава офиса Зеленского, министр иностранных дел, ряд должностных лиц и специалистов работают над тем, чтобы разработать механизм, который позволит арестовывать, взимать и передавать эти средства на нужды Украины.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в рамках панели на полях Генассамблеи ООН украинская делегация инициировала обсуждение вопроса введения компенсационного механизма для компенсаций нанесенного стране ущерба за счет российских денег, арестованных в мире. По его словам, речь идет также и о золотовалютных резервах РФ и о других активах, например, недвижимости.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. Как сообщил ранее премьер Украины Денис Шмыгаль, Канада первой приняла национальное законодательство о конфискации российских активов и их передаче на восстановление Украины,Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220928/sanktsii-1820161835.html

https://ria.ru/20220928/zelenskiy-1820137473.html

украина

киев

россия

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украина, денис маслов, верховная рада украины, киев, россия, мид украины, владимир зеленский, дмитрий кулеба, в мире, экономика