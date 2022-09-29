https://ria.ru/20220929/odkb-1820360266.html

МИД отреагировал на решение Армении не направлять силы на учения ОДКБ

МИД отреагировал на решение Армении не направлять силы на учения ОДКБ - РИА Новости, 29.09.2022

МИД отреагировал на решение Армении не направлять силы на учения ОДКБ

Москва считает суверенным правом решение Еревана не направлять воинский контингент на учения ОДКБ в Казахстане, власти Армении действуют исходя из своих... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T16:21

2022-09-29T16:21

2022-09-29T16:31

армения

одкб

казахстан

россия

в мире

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Москва считает суверенным правом решение Еревана не направлять воинский контингент на учения ОДКБ в Казахстане, власти Армении действуют исходя из своих приоритетных задач, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Что касается принятого Ереваном решения не направлять воинские контингенты для участия в совместных учениях ОДКБ в Казахстане - я думаю, в этом вопросе Армения действует исходя из тех приоритетных задач, которые стоят перед ней и ее вооруженными силами с учетом текущей обстановки - суверенное право", - сказала Захарова.В то же время она подчеркнула, что звучащая от отдельных политических деятелей "необоснованная критика" ОДКБ не идет на пользу поиску выверенных и взаимовыгодных решений: "Толку от подобных деструктивных заявлений мало".В ряде армянских СМИ и соцсетях звучит критика в адрес Организации Договора о коллективной безопасности из-за подходов этой структуры в связи с столкновениями на армяно-азербайджанской границе. Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян выразил недовольство позицией РФ и ОДКБ по поводу ситуации на границе с Азербайджаном, несмотря на значительные усилия, предпринятые Россией и ОДКБ по урегулированию армяно-азербайджанского вопроса, в том числе в ходе последнего обострения.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://ria.ru/20220929/pashinyan-1820214523.html

https://ria.ru/20220927/vstrecha-1819817844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

армения, одкб, казахстан, россия, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)