16:21 29.09.2022 (обновлено: 16:31 29.09.2022)
МИД отреагировал на решение Армении не направлять силы на учения ОДКБ
МИД назвал решение Армении не направлять силы в Казахстан на учения ОДКБ суверенным правом
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Москва считает суверенным правом решение Еревана не направлять воинский контингент на учения ОДКБ в Казахстане, власти Армении действуют исходя из своих приоритетных задач, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается принятого Ереваном решения не направлять воинские контингенты для участия в совместных учениях ОДКБ в Казахстане - я думаю, в этом вопросе Армения действует исходя из тех приоритетных задач, которые стоят перед ней и ее вооруженными силами с учетом текущей обстановки - суверенное право", - сказала Захарова.
В то же время она подчеркнула, что звучащая от отдельных политических деятелей "необоснованная критика" ОДКБ не идет на пользу поиску выверенных и взаимовыгодных решений: "Толку от подобных деструктивных заявлений мало".
В ряде армянских СМИ и соцсетях звучит критика в адрес Организации Договора о коллективной безопасности из-за подходов этой структуры в связи с столкновениями на армяно-азербайджанской границе. Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян выразил недовольство позицией РФ и ОДКБ по поводу ситуации на границе с Азербайджаном, несмотря на значительные усилия, предпринятые Россией и ОДКБ по урегулированию армяно-азербайджанского вопроса, в том числе в ходе последнего обострения.
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
27 сентября, 15:42В ОДКБ объяснили, почему генсек организации не встретился с Пашиняном