12:08 29.09.2022 (обновлено: 12:09 29.09.2022)
Украинские войска 1187 раз обстреляли ЛНР с середины февраля
В ЛНР сообщили, что ВСУ 1187 раз обстреляли территорию республики с 17 февраля
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия боевых действий в городе Счастье в Луганской народной республике
Последствия боевых действий в городе Счастье в Луганской народной республике. Архивное фото
ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска с 17 февраля обстреляли ЛНР 1187 раз, выпустив более 10 тысяч боеприпасов, включая 335 ракет из американской РСЗО HIMARS, сообщило в четверг представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За период с 17.02.2022 по 29.09.2022 представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 1187 обстрелов территории республики со стороны вооруженных формирований Украины с применением тяжелого вооружения", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram.
"За период с 17 февраля 2022 по 29 сентября 2022 представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины) за вышеуказанный период стали 404 мирных жителя, из которых 100 человек погибли и 304 получили ранения. В результате обстрелов семь детей погибли и 27 получили ранения", - также сообщило ведомство.
Отмечается, что всего за указанный период украинские войска применили более 10 тысяч боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (37 ракет) и американской РСЗО M142 HIMARS (335 ракет), РСЗО ("Град", "Ураган", "Смерч") – 2484 снаряда, американские 155-миллиметровые артиллерийские орудия М777 (65 снарядов).