https://ria.ru/20220929/obstrely-1820275898.html

Украинские войска 1187 раз обстреляли ЛНР с середины февраля

Украинские войска 1187 раз обстреляли ЛНР с середины февраля - РИА Новости, 29.09.2022

Украинские войска 1187 раз обстреляли ЛНР с середины февраля

Украинские войска с 17 февраля обстреляли ЛНР 1187 раз, выпустив более 10 тысяч боеприпасов, включая 335 ракет из американской РСЗО HIMARS, сообщило в четверг... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T12:08

2022-09-29T12:08

2022-09-29T12:09

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775905570_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_2eb3927842bee47a276037370c7c8a90.jpg

ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска с 17 февраля обстреляли ЛНР 1187 раз, выпустив более 10 тысяч боеприпасов, включая 335 ракет из американской РСЗО HIMARS, сообщило в четверг представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За период с 17.02.2022 по 29.09.2022 представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 1187 обстрелов территории республики со стороны вооруженных формирований Украины с применением тяжелого вооружения", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram."За период с 17 февраля 2022 по 29 сентября 2022 представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины) за вышеуказанный период стали 404 мирных жителя, из которых 100 человек погибли и 304 получили ранения. В результате обстрелов семь детей погибли и 27 получили ранения", - также сообщило ведомство.Отмечается, что всего за указанный период украинские войска применили более 10 тысяч боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (37 ракет) и американской РСЗО M142 HIMARS (335 ракет), РСЗО ("Град", "Ураган", "Смерч") – 2484 снаряда, американские 155-миллиметровые артиллерийские орудия М777 (65 снарядов).

https://ria.ru/20220929/rubezhnoe-1820261225.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины