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Украинские войска 1187 раз обстреляли ЛНР с середины февраля - РИА Новости, 29.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/obstrely-1820275898.html
Украинские войска 1187 раз обстреляли ЛНР с середины февраля
Украинские войска 1187 раз обстреляли ЛНР с середины февраля - РИА Новости, 29.09.2022
Украинские войска 1187 раз обстреляли ЛНР с середины февраля
Украинские войска с 17 февраля обстреляли ЛНР 1187 раз, выпустив более 10 тысяч боеприпасов, включая 335 ракет из американской РСЗО HIMARS, сообщило в четверг... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T12:08
2022-09-29T12:09
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска с 17 февраля обстреляли ЛНР 1187 раз, выпустив более 10 тысяч боеприпасов, включая 335 ракет из американской РСЗО HIMARS, сообщило в четверг представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За период с 17.02.2022 по 29.09.2022 представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 1187 обстрелов территории республики со стороны вооруженных формирований Украины с применением тяжелого вооружения", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram."За период с 17 февраля 2022 по 29 сентября 2022 представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины) за вышеуказанный период стали 404 мирных жителя, из которых 100 человек погибли и 304 получили ранения. В результате обстрелов семь детей погибли и 27 получили ранения", - также сообщило ведомство.Отмечается, что всего за указанный период украинские войска применили более 10 тысяч боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (37 ракет) и американской РСЗО M142 HIMARS (335 ракет), РСЗО ("Град", "Ураган", "Смерч") – 2484 снаряда, американские 155-миллиметровые артиллерийские орудия М777 (65 снарядов).
https://ria.ru/20220929/rubezhnoe-1820261225.html
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в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
12:08 29.09.2022 (обновлено: 12:09 29.09.2022)
 
Украинские войска 1187 раз обстреляли ЛНР с середины февраля

В ЛНР сообщили, что ВСУ 1187 раз обстреляли территорию республики с 17 февраля

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия боевых действий в городе Счастье в Луганской народной республике
Последствия боевых действий в городе Счастье в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия боевых действий в городе Счастье в Луганской народной республике. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска с 17 февраля обстреляли ЛНР 1187 раз, выпустив более 10 тысяч боеприпасов, включая 335 ракет из американской РСЗО HIMARS, сообщило в четверг представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За период с 17.02.2022 по 29.09.2022 представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 1187 обстрелов территории республики со стороны вооруженных формирований Украины с применением тяжелого вооружения", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram.
"За период с 17 февраля 2022 по 29 сентября 2022 представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины) за вышеуказанный период стали 404 мирных жителя, из которых 100 человек погибли и 304 получили ранения. В результате обстрелов семь детей погибли и 27 получили ранения", - также сообщило ведомство.
Отмечается, что всего за указанный период украинские войска применили более 10 тысяч боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (37 ракет) и американской РСЗО M142 HIMARS (335 ракет), РСЗО ("Град", "Ураган", "Смерч") – 2484 снаряда, американские 155-миллиметровые артиллерийские орудия М777 (65 снарядов).
Выбитые в результате обстрела ВСУ стекла - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Вчера, 11:22Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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