https://ria.ru/20220929/obstrel-1820389972.html

При обстреле Горловки ранен мирный житель

При обстреле Горловки ранен мирный житель - РИА Новости, 29.09.2022

При обстреле Горловки ранен мирный житель

Мирный житель ранен из-за обстрела Калининского района Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T17:20

2022-09-29T17:20

2022-09-29T17:20

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

иван приходько

горловка

калининский район

донецкая народная республика

стирол

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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Мирный житель ранен из-за обстрела Калининского района Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате обстрела Калининского района Горловки со стороны украинских нацистов по улице Шапошникова ранен мирный житель. Данные уточняем", - написал он в своем Telegram-канале.Приходько добавил, что из-за обстрела украинскими войсками повреждены остекления в двух многоквартирных домах.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что в четверг Горловка неоднократно подвергалась обстрелам, в том числе натовскими снарядами калибром 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

калининский район

донецкая народная республика

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