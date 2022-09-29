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При обстреле Золотого-5 со стороны ВСУ повреждены дома - РИА Новости, 29.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/obstrel-1820328218.html
При обстреле Золотого-5 со стороны ВСУ повреждены дома
При обстреле Золотого-5 со стороны ВСУ повреждены дома - РИА Новости, 29.09.2022
При обстреле Золотого-5 со стороны ВСУ повреждены дома
Дворец культуры разрушен при обстреле города Золотое-5 в ЛНР украинскими войсками, повреждены детский сад, отделение почты, магазин и 15 многоквартирных жилых... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T14:51
2022-09-29T14:52
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
сша
украина
lockheed martin
bae systems
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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Дворец культуры разрушен при обстреле города Золотое-5 в ЛНР украинскими войсками, повреждены детский сад, отделение почты, магазин и 15 многоквартирных жилых домов, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Ранее представительство сообщило, что украинские войска в ночь на четверг выпустили по Золотому-5 четыре ракеты из РСЗО HIMARS."В результате обстрела населенного пункта Золотое-5 с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено 4 ракеты типа M31 GMLRS) разрушен Дворец культуры им. Островского, повреждено 15 многоквартирных жилых домов, ясли-сад "Березка", почтовое отделение и продуктовый магазин", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
https://ria.ru/20220929/obstrel-1820235964.html
луганская народная республика
сша
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в мире, луганская народная республика, сша, украина, lockheed martin , bae systems
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, США, Украина, Lockheed Martin , BAE Systems
14:51 29.09.2022 (обновлено: 14:52 29.09.2022)
 
При обстреле Золотого-5 со стороны ВСУ повреждены дома

При обстреле Золотого-5 со стороны ВСУ повреждены дома, детсад и Дворец культуры

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости
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Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Дворец культуры разрушен при обстреле города Золотое-5 в ЛНР украинскими войсками, повреждены детский сад, отделение почты, магазин и 15 многоквартирных жилых домов, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Ранее представительство сообщило, что украинские войска в ночь на четверг выпустили по Золотому-5 четыре ракеты из РСЗО HIMARS.
"В результате обстрела населенного пункта Золотое-5 с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено 4 ракеты типа M31 GMLRS) разрушен Дворец культуры им. Островского, повреждено 15 многоквартирных жилых домов, ясли-сад "Березка", почтовое отделение и продуктовый магазин", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Вчера, 08:48Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Золотое-5 ракетами HIMARS
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСШАУкраинаLockheed MartinBAE Systems
 
 
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