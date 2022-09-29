https://ria.ru/20220929/obstrel-1820328218.html

При обстреле Золотого-5 со стороны ВСУ повреждены дома

При обстреле Золотого-5 со стороны ВСУ повреждены дома - РИА Новости, 29.09.2022

При обстреле Золотого-5 со стороны ВСУ повреждены дома

Дворец культуры разрушен при обстреле города Золотое-5 в ЛНР украинскими войсками, повреждены детский сад, отделение почты, магазин и 15 многоквартирных жилых... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T14:51

2022-09-29T14:51

2022-09-29T14:52

специальная военная операция на украине

в мире

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сша

украина

lockheed martin

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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Дворец культуры разрушен при обстреле города Золотое-5 в ЛНР украинскими войсками, повреждены детский сад, отделение почты, магазин и 15 многоквартирных жилых домов, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Ранее представительство сообщило, что украинские войска в ночь на четверг выпустили по Золотому-5 четыре ракеты из РСЗО HIMARS."В результате обстрела населенного пункта Золотое-5 с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено 4 ракеты типа M31 GMLRS) разрушен Дворец культуры им. Островского, повреждено 15 многоквартирных жилых домов, ясли-сад "Березка", почтовое отделение и продуктовый магазин", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220929/obstrel-1820235964.html

луганская народная республика

сша

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, сша, украина, lockheed martin , bae systems