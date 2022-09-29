https://ria.ru/20220929/obstrel-1820235964.html

ВСУ обстреляли Золотое-5 ракетами HIMARS

ВСУ обстреляли Золотое-5 ракетами HIMARS - РИА Новости, 29.09.2022

ВСУ обстреляли Золотое-5 ракетами HIMARS

Украинские войска в ночь на четверг выпустили 4 ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Золотое–5, в результате обстрела разрушен Дом культуры, сообщило в... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T08:48

2022-09-29T08:48

2022-09-29T08:54

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

сцкк

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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска в ночь на четверг выпустили 4 ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Золотое–5, в результате обстрела разрушен Дом культуры, сообщило в четверг представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 00.07 по н.п. Золотое–5 с применением РСЗО HIMARS (4 ракеты). В результате обстрела разрушен Дом культуры. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220928/pentagon-1820186961.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика, сцкк