08:48 29.09.2022 (обновлено: 08:54 29.09.2022)
ВСУ обстреляли Золотое-5 ракетами HIMARS
Украинские войска ночью обстреляли Золотое-5 четырьмя ракетами HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска в ночь на четверг выпустили 4 ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Золотое–5, в результате обстрела разрушен Дом культуры, сообщило в четверг представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 00.07 по н.п. Золотое–5 с применением РСЗО HIMARS (4 ракеты). В результате обстрела разрушен Дом культуры. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.