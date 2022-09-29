https://ria.ru/20220929/obstrel-1820216104.html
Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке
Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке - РИА Новости, 29.09.2022
Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке
Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке, работает российская ПВО, в воздухе прогремели 8 взрывов, сообщает администрация города. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T00:50
2022-09-29T00:50
2022-09-29T00:51
специальная военная операция на украине
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новая каховка
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ХЕРСОН, 29 сен – РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке, работает российская ПВО, в воздухе прогремели 8 взрывов, сообщает администрация города."В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая 29 сентября... Работает ПВО: 8 воздушных взрывов", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации района.
https://ria.ru/20220929/kherson-1820215238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Украина, Херсонская область , Россия
00:50 29.09.2022 (обновлено: 00:51 29.09.2022)
Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке
Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке, прогремели восемь взрывов