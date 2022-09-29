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Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке - РИА Новости, 29.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/obstrel-1820216104.html
Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке
Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке - РИА Новости, 29.09.2022
Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке
Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке, работает российская ПВО, в воздухе прогремели 8 взрывов, сообщает администрация города. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T00:50
2022-09-29T00:51
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
украина
херсонская область
россия
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ХЕРСОН, 29 сен – РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке, работает российская ПВО, в воздухе прогремели 8 взрывов, сообщает администрация города."В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая 29 сентября... Работает ПВО: 8 воздушных взрывов", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации района.
https://ria.ru/20220929/kherson-1820215238.html
новая каховка
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в мире, новая каховка, украина, херсонская область , россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Украина, Херсонская область , Россия
00:50 29.09.2022 (обновлено: 00:51 29.09.2022)
 
Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке

Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке, прогремели восемь взрывов

© РИА НовостиПоследствия ракетного удара по дому в центре города Новая Каховка
Последствия ракетного удара по дому в центре города Новая Каховка
© РИА Новости
Последствия ракетного удара по дому в центре города Новая Каховка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 29 сен – РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке, работает российская ПВО, в воздухе прогремели 8 взрывов, сообщает администрация города.
"В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая 29 сентября... Работает ПВО: 8 воздушных взрывов", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации района.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
00:35Специальная военная операция на Украине
В Херсоне прогремела серия взрывов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНовая КаховкаУкраинаХерсонская областьРоссия
 
 
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