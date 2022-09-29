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НАТО в июле проводила учения в зоне ЧП на "Северных потоках", заявили в МИД - РИА Новости, 29.09.2022
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НАТО в июле проводила учения в зоне ЧП на "Северных потоках", заявили в МИД
НАТО в июле проводила учения в зоне ЧП на "Северных потоках", заявили в МИД - РИА Новости, 29.09.2022
НАТО в июле проводила учения в зоне ЧП на "Северных потоках", заявили в МИД
НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках", регион просто "нашпигован" военной... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:29
2022-09-29T15:29
в мире
мария захарова
россия
дания
швеция
нато
siemens
оон
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках", регион просто "нашпигован" военной инфраструктурой альянса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."А что, может быть, натовские базы там не проводили учения, не были расквартированы американские солдаты на территории стран близлежащих? Нет? Этого ничего нет? ... В июле текущего года там же, в районе острова Борнхольм, это Дания, проводились учения НАТО с использованием глубоководного оборудования", - сказала Захарова на брифинге.Она подчеркнула, что это интересная с точки зрения политиков НАТО "возможность"."В целом этот регион просто нашпигован натовской военной инфраструктурой", - добавила Захарова.В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против газопровода "Северный поток" назначено на 22.00 мск пятницы.
https://ria.ru/20220929/potok-1820309621.html
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в мире, мария захарова, россия, дания, швеция, нато, siemens, оон, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Мария Захарова, Россия, Дания, Швеция, НАТО, Siemens, ООН, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
15:29 29.09.2022
 
НАТО в июле проводила учения в зоне ЧП на "Северных потоках", заявили в МИД

Захарова: НАТО в июле провела учения в зоне, где произошли инциденты на "Северных потоках"

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках", регион просто "нашпигован" военной инфраструктурой альянса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"А что, может быть, натовские базы там не проводили учения, не были расквартированы американские солдаты на территории стран близлежащих? Нет? Этого ничего нет? ... В июле текущего года там же, в районе острова Борнхольм, это Дания, проводились учения НАТО с использованием глубоководного оборудования", - сказала Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что это интересная с точки зрения политиков НАТО "возможность".
"В целом этот регион просто нашпигован натовской военной инфраструктурой", - добавила Захарова.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Вчера, 13:41
Песков допустил причастность некого государства к ЧП на "Северных потоках"
В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против газопровода "Северный поток" назначено на 22.00 мск пятницы.
Место утечки на газопроводе Северный поток
Вчера, 12:23
НАТО считает утечки на "Северных потоках" результатом диверсии
 
В миреМария ЗахароваРоссияДанияШвецияНАТОSiemensООНСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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