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НАТО пригрозила решительным ответом за атаку на критическую инфраструктуру - РИА Новости, 29.09.2022
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НАТО пригрозила решительным ответом за атаку на критическую инфраструктуру
НАТО пригрозила решительным ответом за атаку на критическую инфраструктуру - РИА Новости, 29.09.2022
НАТО пригрозила решительным ответом за атаку на критическую инфраструктуру
НАТО заявляет, что за любой атакой на критическую инфраструктуру стран альянса последует решительный ответ, говорится в распространенном в четверг заявлении... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T12:53
2022-09-29T15:45
в мире
нато
северный поток
природный газ
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БРЮССЕЛЬ, 29 сен — РИА Новости. НАТО заявляет, что за любой атакой на критическую инфраструктуру стран альянса последует решительный ответ, говорится в распространенном в четверг заявлении альянса в связи с инцидентами на газопроводах "Северный поток"."Мы как союзники обязались готовиться, сдерживать и защищаться от силового использования энергетики, других гибридных тактик государственными и негосударственными действующими лицами. Любая преднамеренная атака против критической инфраструктуры союзников получит единый и решительный ответ", — говорится в документе.
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в мире, нато, северный поток, природный газ
В мире, НАТО, Северный поток, Природный газ
12:53 29.09.2022 (обновлено: 15:45 29.09.2022)
 
НАТО пригрозила решительным ответом за атаку на критическую инфраструктуру

НАТО пообещала решительно ответить при атаке на критическую инфраструктуру альянса

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 сен — РИА Новости. НАТО заявляет, что за любой атакой на критическую инфраструктуру стран альянса последует решительный ответ, говорится в распространенном в четверг заявлении альянса в связи с инцидентами на газопроводах "Северный поток".
"Мы как союзники обязались готовиться, сдерживать и защищаться от силового использования энергетики, других гибридных тактик государственными и негосударственными действующими лицами. Любая преднамеренная атака против критической инфраструктуры союзников получит единый и решительный ответ", — говорится в документе.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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Ученый рассказал о последствиях утечек на "Северных потоках"
 
В миреНАТОСеверный потокПриродный газ
 
 
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