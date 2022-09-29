https://ria.ru/20220929/nato-1820290168.html

НАТО пригрозила решительным ответом за атаку на критическую инфраструктуру

НАТО пригрозила решительным ответом за атаку на критическую инфраструктуру - РИА Новости, 29.09.2022

НАТО пригрозила решительным ответом за атаку на критическую инфраструктуру

НАТО заявляет, что за любой атакой на критическую инфраструктуру стран альянса последует решительный ответ, говорится в распространенном в четверг заявлении... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T12:53

2022-09-29T12:53

2022-09-29T15:45

в мире

нато

северный поток

природный газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101721_537:990:2418:2048_1920x0_80_0_0_209246fd3d0a239d8ec85ea6d6008fcf.jpg

БРЮССЕЛЬ, 29 сен — РИА Новости. НАТО заявляет, что за любой атакой на критическую инфраструктуру стран альянса последует решительный ответ, говорится в распространенном в четверг заявлении альянса в связи с инцидентами на газопроводах "Северный поток"."Мы как союзники обязались готовиться, сдерживать и защищаться от силового использования энергетики, других гибридных тактик государственными и негосударственными действующими лицами. Любая преднамеренная атака против критической инфраструктуры союзников получит единый и решительный ответ", — говорится в документе.

https://ria.ru/20220928/potok-1820056336.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, нато, северный поток, природный газ