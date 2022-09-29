https://ria.ru/20220929/nato-1820290168.html
НАТО пригрозила решительным ответом за атаку на критическую инфраструктуру
НАТО пригрозила решительным ответом за атаку на критическую инфраструктуру - РИА Новости, 29.09.2022
НАТО пригрозила решительным ответом за атаку на критическую инфраструктуру
НАТО заявляет, что за любой атакой на критическую инфраструктуру стран альянса последует решительный ответ, говорится в распространенном в четверг заявлении... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T12:53
2022-09-29T12:53
2022-09-29T15:45
в мире
нато
северный поток
природный газ
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БРЮССЕЛЬ, 29 сен — РИА Новости. НАТО заявляет, что за любой атакой на критическую инфраструктуру стран альянса последует решительный ответ, говорится в распространенном в четверг заявлении альянса в связи с инцидентами на газопроводах "Северный поток"."Мы как союзники обязались готовиться, сдерживать и защищаться от силового использования энергетики, других гибридных тактик государственными и негосударственными действующими лицами. Любая преднамеренная атака против критической инфраструктуры союзников получит единый и решительный ответ", — говорится в документе.
https://ria.ru/20220928/potok-1820056336.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, северный поток, природный газ
В мире, НАТО, Северный поток, Природный газ
12:53 29.09.2022 (обновлено: 15:45 29.09.2022)
НАТО пригрозила решительным ответом за атаку на критическую инфраструктуру
НАТО пообещала решительно ответить при атаке на критическую инфраструктуру альянса